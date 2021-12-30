/669248/تردد-قناة-أون-تايم-سبورت-on-time-sports-لمشاهدة-مباريات-الدوري-المصري

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة، على جوجل عن تردد قنوات أون تايم سبورت، الناقلة لمنافسات الدوري المصري الممتاز، والكرة المصرية في مختلف الرياضات.

ويرصد دوت الخليج لكم تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة للرياضة المصرية، وعلى الصعيد الأبرز مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر نايل سات

الجودة SD

تردد القناة 10853

الاستقطاب أفقي H

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح الخطأ 5/6

كيفية تنزيل قناة أون تايم سبورت ؟

اضغط عل زر المينيو على الريموت.

ستظهر قائمة اضغط على تثبيت.

اضغط على قائمة الترددات.

اضغط على الزر الأخضر أعلى الريموت والخاص بإضافة تردد.

ستظهر لك قائمة على الشاشة، اكتب تردد القناة التي ترغب في إنزالها، الاستقطاب، معدل الترميز.

انزل بالأسهم في الريموت واضغط أوك على كلمة بحث.

اضغط على الزر الأزرق أعلى الريموت للبحث عن القنوات التي قمت بتنزيلها.

انتظر قليلاً حتى يتم تحميل القنوات.

اضغط على موافق “نعم”.

اضغط على الزر المكتوب عليه Exit.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6-سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة

11- إنبي 9 نقاط

12-الجونة 8 نقاط

13- فيوتشر 10 نقاط

14- مصر للمقاصة 6 نقاط

15- المقاولون العرب 6 نقاط

16- طلائع الجيش 5 نقاط

17- الإسماعيلي نقطتان

18- إيسترن كومباني دون رصيد من النقاط.

نتيجة مباراة الأهلي ضد فيوتشر

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.