/669248/تردد-قناة-أون-تايم-سبورت-on-time-sports-لمشاهدة-مباريات-الدوري-المصري
تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة، على جوجل عن تردد قنوات أون تايم سبورت، الناقلة لمنافسات الدوري المصري الممتاز، والكرة المصرية في مختلف الرياضات.
ويرصد دوت الخليج لكم تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة للرياضة المصرية، وعلى الصعيد الأبرز مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
تردد قناة أون تايم سبورت
تردد القناة 11861
معامل الاستقطاب رأسي
معامل الترميز27500.
تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1
القمر نايل سات
الجودة SD
تردد القناة 10853
الاستقطاب أفقي H
معدل الترميز 27500
معامل التصحيح الخطأ 5/6
كيفية تنزيل قناة أون تايم سبورت ؟
اضغط عل زر المينيو على الريموت.
ستظهر قائمة اضغط على تثبيت.
اضغط على قائمة الترددات.
اضغط على الزر الأخضر أعلى الريموت والخاص بإضافة تردد.
ستظهر لك قائمة على الشاشة، اكتب تردد القناة التي ترغب في إنزالها، الاستقطاب، معدل الترميز.
انزل بالأسهم في الريموت واضغط أوك على كلمة بحث.
اضغط على الزر الأزرق أعلى الريموت للبحث عن القنوات التي قمت بتنزيلها.
انتظر قليلاً حتى يتم تحميل القنوات.
اضغط على موافق “نعم”.
اضغط على الزر المكتوب عليه Exit.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الأهلي 19 نقطة
2- الزمالك 19 نقطة
3- بيراميدز 17 نقطة
4- المصري 13 نقطة.
5-فاركو 13 نقطة
6-سموحة 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- البنك الأهلي 11 نقطة
9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة
10- غزل المحلة 10 نقطة
11- إنبي 9 نقاط
12-الجونة 8 نقاط
13- فيوتشر 10 نقاط
14- مصر للمقاصة 6 نقاط
15- المقاولون العرب 6 نقاط
16- طلائع الجيش 5 نقاط
17- الإسماعيلي نقطتان
18- إيسترن كومباني دون رصيد من النقاط.
نتيجة مباراة الأهلي ضد فيوتشر
وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.
وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.