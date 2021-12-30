إنذار كتابي..تعرف على إجراءات فصل الموظف بقانون العمل

/669253/إنذار-كتابيتعرف-على-إجراءات-فصل-الموظف-بقانون-العمل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لإعداد تقريه عنه وعرضه على مجلس النواب، حيث تناقش ش روط شغل الوظائف بـ القطاع الخاص بهدف تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفي ن، عن طريق توضيح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، وتضمن أيضا الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف وتعتبر من الأخطاء الجسيمة بب يئة العمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل قانون العمل المعروض على الشيوخ الأسبوع ال مقبل

قانون العمل

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حالات فصل الموظف بقانون العمل - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة- بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية.

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.

- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل.