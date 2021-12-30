/669254/ارتفع-من-جديد-تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-الخميس

شهدت التعاملات الصباحية، من اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظًا في أسعار الذهب بمحالات الصاغة والأسواق المصرية، بمقدار 4 جنيهات للجرام، كما سجل في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1804 دولار للأوقية.

يرصد دوت الخليج، خلال السطور القليلة التالية، أسعار الذهب في مصر لليوم الخميس، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب

وسجل العيار 14 سعر 528 جنيها للجرام، كما سجل العيار 18 نحو 679 جنيها، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 793 جنيها، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 906 جنيهات.

أسعار السبائك الذهبية

وسجلت السبيكة الذهبية وزن 5 جرامات نحو 3965 جنيها، كما وصلت السبيكة وزن 10 جرامات لـ 7930 جنيها، واستقرت السبيكة وزن 20 جراما لنحو 15860 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6394 جنيهًا، يُضاف إلى سعر الجرام، تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

سعر الذهب عالميا

انخفض الذهب في تعاملات صباح يوم الأربعاء في آسيا، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمواجهة التأثير الناتج عن التحسن الطفيف في معنويات المخاطرة، وإعطاء المعدن الأصفر دفعة.

3 قواعد تحكم أسعار الذهب في السوق المصري

الجدير بالذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.