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لقى طفل يبلغ من العمر 13 عاما مصرعة وأصيب 25 عامل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم "ط ل ر 1849"، بوصلة الدواويس بطريق "القصاصين القاهرة، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
وقد تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل "ط ل ر 1849"، بوصلة الدواويس بطريق "القصاصين القاهرة، وأسفر الحادث عن مصرع طفل 13 عامًا وإصابة 25 أخرين من العمال خلال ذهابهم لمزرعة جنى البصل، بينهم 19 طفلًا بخلاف الطفل المتوفي وتتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلي 15 عام.
مصرع طفل وإصابة 25 عامل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقصاصين الإسماعيلية
ووعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والمتوفي لمشرحة مستشفي القصاصين، وقال مصدر طبى إن المصابين تنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم، وجروح واشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه خلع بالكتف.
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