بدء أولى فعاليات مبادرة مشاركة الأطباء المصريين بالخارج فى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وتأتى الزيارة فى إطار المبادرة التى أطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمشاركة الأطباء المصريين بالخارج فى المشروع القومى «حياة كريمة»، وفى إطار التعاون المثمر والبروتوكول الموقع بين وزارة الهجرة ومؤسسة حياة كريمة بشأن مشاركة المصريين بالخارج فى المبادرة الرئاسية والترويج لاهدافها لدى الجاليات المصرية بالخارج.

ورحب القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بالتعاون مع علمائنا وخبرائنا بالخارج فى مختلف المجالات الطبية، مؤكدا أن التعاون العلمى يضمن الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج، وتبادل المعرفة مع نظرائهم بالداخل.

وثمن وزير التعليم العالى رغبة الأطباء المصريين بالخارج، لحرصهم على دعم أبناء وطنهم بخبراتهم الثرية فى مختلف التخصصات الطبية، ومتابعتهم الحثيثة لمشروعات الدولة المصرية، ورغبتهم فى المشاركة بالمشروع القومى "حياة كريمة".

وأضاف وزير التعليم العالى أن اختيار فترة إجازات رأس السنة الميلادية لانطلاق المبادرة، يأتى لإتاحة الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الأطباء المصريين فى الخارج، الذين يقضون هذه الأيام فى مصر وسط أسرهم، استجابة لرغبتهم فى نقل خبراتهم إلى زملائهم بمصر، لخدمة المريض المصرى.

ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة اعتزازها بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فى عدد من المجالات ذات الشأن المشترك.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن إطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج فى إطار جهودهم ومساهماتهم التطوعية التى يقدمونها للوطن، وحرصا منهم على المشاركة فى المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

كما أكدت الوزيرة أن قطاع الخدمات الطبية يمثل ركنا رئيسا فى منظومة بناء الإنسان المصرى وفق ما تتطلع إليه القيادة السياسية

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم طرح استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين فى المشاركة من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء تواجدهم فى مصر، وذلك من منطلق الاستفادة بخبرات العلماء المصريين بالخارج فى هذا المشروع القومى العملاق الذى يتطلب حشد القوى المختلفة لإنجازه بالشكل المطلوب، من خلال الرابط التالى:

‏https://forms.gle/4BPYJrqHh49Hp3t18

وتشمل استمارة التسجيل بيانات الأطباء، والتخصص الطبى، والدرجة العلمية، ودولة الإقامة، وموعد تقريبى لزيارة مصر، مع تأكيد الرغبة فى المساعدة بالقوافل الطبية التى تتضمن جراحات أو كشوفات طبية.

وقالت شانا محمد مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، إنه تم التنسيق والعمل وفقا للبروتوكول الموقع بين المؤسسة ووزارة الهجرة بشأن مشاركة المصريين بالخارج فى المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أن مشاركة المصريين بالخارج ليست دعما عينيا فقط ولكن الاستفادة من خبرات الاطباء المصريين بالخارج فى علاج الأكثر احتياجا يعد دعما كبيرا ايضا للمبادرة لتوفير أفضل رعاية صحية وحياة كريمة للمواطن المصرى.

وقالت الدكتورة ندى الدمياطى مدير القطاع الطبى بمؤسسة حياة كريمة، إن الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج أمر مهم جدا فى إطار تكاتف كافة الجهود لصالح المواطن المصرى الأكثر احتياجا، لافتة إلى انه تم التنسيق لزيارة الخبير المصرى بالخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة ووزارة الصحة لتحقيق هدف من أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهو توفير الرعاية الصحية الجيدة.

وأكد الدكتور مدحت منجى، خبير طب الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، أن علينا جميعا التكاتف لخدمة مصر وأهلنا فى مختلف المناطق، مناديا بإطلاق حملة للاكتشاف المبكر لأمراض الأسنان، وافتتاح عدد أكثر من مراكز متخصصة فى طب وعلاج الأسنان، ومن بينها المركز التخصصى لطب الأسنان فى زهراء مدينة نصر.

ودعا الوزيران جميع الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة فى المشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى،مؤكدين أن الأطباء المصريين بالخارج على قدر كبير من المسئولية الوطنية تجاه وطنهم، بجانب إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء فترات تواجدهم فى مصر، ومثمنين دورهم البارز بالخارج، والذى يعد واحدا من القوى الناعمة المصرية المهمة.

وبدأت الفعاليات أمس باستقبال عدد من المرضى من الأماكن الأكثر احتياجا فى محيط مستشفى أحمد ماهر، بحضور الدكتور وليد خيرى، نقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور مدحت منجى، خبير الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى الدكتور مدحت منجى توقيع الكشف الطبى لعدد من المرضى، ما بين كبار السن والشباب، واستعراض ما يمكن تقديمه لتطوير الخدمات الطبية فى مجال الأسنان متضمنا الفحص العام وعلاج الجذور وتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات الحرجة، للمتابعة مع المستشفى.

وحرص منجى على تبادل الخبرات مع الأطباء المصريين فى المستشفى، والتأكيد على أهمية البحث العلمى لضمان أفضل سبل العلاج للمرضى، وفقا لأحدث بروتوكولات علاج الأسنان حول العالم، مشيدا بإمكانات مركز أبحاث طب الأسنان بمستشفى أحمد ماهر، ودوره فى علاج المرضى.

واستكمالا لمشاركة الدكتور مدحت منجى، الخبير فى طب الأسنان فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوفير خدمات طبية لأهالينا، فمن المقرر ان يشارك الدكتور منجى فى قافلة طبية لوزارة الصحة لحى الاسمرات الأسبوع المقبل لاجراء الكشف الطبى على ساكنى الحى.