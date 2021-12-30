جدة - نرمين السيد - أكد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس غير المستقر، طبقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية.





وأوضح محافظ مطروح فى بيان أنه تم تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مشددا على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أى تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين. وأكد استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن كل قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها، لافتا إلى أن هناك تواصلا بين غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع أى مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.