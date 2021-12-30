عاجل- أمطار غزيرة على الجيزة

جدة - نرمين السيد - ونشرت محافظة الجيزة معداتها فى الشوارع للتعامل الفورى مع أى هطول للأمطار قد تحدث، وذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار.
وتشهد البلاد اعتبارا من غد الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح، قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحرى، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال اجتماع الحكومة اليوم اليوم، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.
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