CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - توقعت وزارة التجارة والصناعة، أن تتخطى حجم الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار خلال عام 2021، مستندةً إلى الزيادة الضخمة التى حققتها خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجارى وبلغت 29.087 مليار دولار بزيادة سنوية 27% بفارق 6.2 مليار دولار عن العام الماضى.





وذكرت شبكة CNN الإخبارية، أن أسباب الزيادة فى الصادرات المصرية ترجع إلى اعتماد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول التى توقفت مصانعها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى خطوات تحفيز الحكومة المصرية للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.

وأوضحت فى تقرير لها، أنه حال تحقيق مصر حجم صادرات سلعية بقيمة تتجاوز 31 مليار دولار خلال عام 2021، ستسجل أعلى قيمة على الإطلاق فى تاريخ الصادرات السلعية المصرية، لتتجاوز أعلى رقم حققته فى عام 2019 وبلغت 25.6 مليار دولار فى عام 2019.

وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ترى أن هذه الزيادة فى حجم الصادرات تثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التى فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضى، وذلك على الرغم من التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن نمو حجم الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 جاء نتيجة اعتماد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول التى توقفت مصانعها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها مصانع الصين وعدد من الدول الأوروبية والتى توقفت خلال الجائحة مما منحت الفرصة للمصانع المصرية لتحل بديلة منها خاصة فى الأسواق القريبة، مدللًا على حديثه بارتفاع حجم صادرات الصناعات الكيماوية المصرية بنسبة 40% خلال 2021 لتتخطى 6 مليارات دولار، ودخولها لأسواق حديثة لأول مرة.

وحققت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاعًا لتسجل 5.4 مليار دولار فى أول 10 شهور فى عام 2021 بنسبة نمو 42%، واستحوذت صادرات القطاع على نسبة 20% من إجمالى صادرات مصر السلعية، واستحوذت دول الاتحاد الأوروبى على النصيب الأكبر بنسبة 29% من إجمالى الصادرات الكيماوية، تلتها دول آسيا والدول العربية بنسبة 21% لكلًا منهما، بحسب بيان رسمى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وأرجع أبوالمكارم وفقا لـCNN، سبب نمو صادرات الكيماويات إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية-والتى حققت نسب نمو مرتفعة فى استيراد المنتجات المصرية- أو دول اتفاقية الميركسور، وصدرت مصر للأخيرة كميات ضخمة من الأسمدة.