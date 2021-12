معلومات الوزراء: 54% معدل انتشار شبكات التواصل الاجتماعى عالميا

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا حول وسائل التواصل الاجتماعى وكيفية قيامها بأدوار متنامية على مستوى العالم، حيث تناول التحليل الاستخدام العالمى لوسائل التواصل الاجتماعى، ومظاهر تأثيرات هذه الوسائل، ومعدلات استخدامها عالميا.





وأشار التحليل إلى أن العالم قد شهد تحولات كبرى طالت وما زالت كل مجالات الحياة الفكرية والبيئية والمادية والحياتية، وأصبحت عملية التواصل الاجتماعى من وسائل الاتصال الرئيسة التى غيرت من مسار الاتصالات بفعل التكنولوجيا الحديثة، فأصبح من السهل الحصول على المعلومات بشكل سريع ومنظم من خلال الهواتف الشخصية. وفى جميع مناحى الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، والسياسية، فضلا عن الأعمال التجارية، والألعاب ووسائل الترفيه كما أصبحت أيضا قنوات للتعارف.



وأكد مركز المعلومات أنه وفقا لأحدث إحصاءات صادرة عن قسم بحوث "Statista"، فقد بلغ معدل انتشار شبكات التواصل الاجتماعى إلى ما يقرب من 54% عالميا، فيما بلغ معدل الانتشار فى منطقة أوروبا الغربية 79% لتتصدر بذلك ترتيب استخدام وسائل التواصل الاجتماعى عالميا وفقا للمنطقة، بينما سجلت منطقتا وسط أفريقيا، وشرق أفريقيا نسبتى 10%، و8% على التوالى.

ووفقا لأحدث تقرير "معيار التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى 2022 " الصادر عن (Influencer Marketing Hub)، أشار المركز إلى أن عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى قد بلغ نحو 4.48 مليارات مستخدم نشط حتى يوليو 2021، أى فيما يعادل 56.8% من سكان العالم، بمعدل نمو يبلغ 13.1%؛ مدفوعا بتداعيات كوفيد -19، وعمليات الإغلاق على مستوى العالم، حيث قضى الأفراد معظم العامين الماضيين متباعدين عن الأصدقاء والأقارب، والعمل، كما أصبح التعليم عن بعد، ونتيجة لذلك اضطروا إلى تغيير كيفية تواصلهم مع بعضهم مقارنة بما كانوا عليه قبل كوفيد-19. كما أدى ذلك إلى نمو التسويق الرقمى عبر وسائل التواصل الاجتماعي Social Media Digital Marketing وهو تسويق مبتكر تم الترويج له من قبل العديد من الشركات وغيرها من المجموعات الخاصة بالأفراد للتسويق خلال الإنترنت.



ووفقا لمسح تم إجراؤه عالميا لمستخدمى الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين (16-64) عاما عن المنصات الاجتماعية المفضلة لديهم، صنف معظم الأشخاص تطبيقات WhatsApp وFacebook وInstagram على أنها منصات التواصل الاجتماعى المفضلة لديهم، وفى إطار ذلك تصدرت منصة "واتس آب" WhatsApp بنسبة 21.7%، تليها "فيسبوك" Facebook بنسبة 21.5%، ثم الانستجرام (19.3%)، واستحوذت جميع المنصات الاجتماعية الأخرى على نسبة 37.5% المتبقية مثل: (تويتر، وتيك توك، وماسينجر فيسبوك).



كما أشار موقع (Influencer Marketing Hub) إلى مسح أجراه موقع (Global Web Index)، وجاء فيه أن السبب الأكثر شيوعا وراء استخدام الأفراد لوسائل التواصل الاجتماعى حتى الآن فى الربع الأول من عام 2021 هو الاتصال مع الأصدقاء والعائلة بنسبة (48.6%)، بينما أشار (36.3%) إلى أنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى لملء وقت الفراغ، و(35.2%) لقراءة الأخبار، و(30.9%) يستخدمونها للبحث عن محتوى مضحك أو ترفيهى، و(29.3%) يستخدمونها لرؤية ما يتم الحديث عنه، و(27.5%) يبحثون عن مصدر إلهام لأشياء يمكن القيام بها أو شرائها، (26.1%) يقومون بالبحث عن منتجات للشراء، و(24.9%) يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى بهدف المشاركة ومناقشة الآراء مع الآخرين.



كما كان تأثير وسائل التواصل الاجتماعى واضحا فى حياتنا الرقمية اليومية على مدار السنوات الماضية؛ حيث وفقا لبيانات Statista، يبلغ متوسط​​ الوقت العالمى الذى يقضيه مستخدم الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعى يوميا نحو 142 دقيقة فى عام 2021، وهو أعلى بكثير مقارنة بـالـ 90 دقيقة المسجلة فى عام 2012.



وانخفض نمو متوسط الوقت العالمى الذى يقضيه مستخدم الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعى يوميا بنحو ثلاث دقائق خلال النصف الأول من عام 2021، ويمثل هذا أول انخفاض منذ 17 عاما وهو وقت ظهور "فيسبوك" Facebook.



وفى سياق متصل، أشار تقرير "الرقمية العالمية لعام 2021" (The Digital 2021: Global Overview Report) الصادر عن (We Are Social و Hootsuite) إلى أن متوسط الوقت الذى يقضيه مستخدمو الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين (16 -64 عاما) يوميا حوالى 6 ساعات و54 دقيقة عن طريق الوسائط والأجهزة مجتمعة، وجاء فى المرتبة الثانية مشاهدة البث التلفزيونى والتى تبلغ مدة مشاهدته حوالي 3 ساعات و24 دقيقة، ثم تأتى فى المرتبة الثالثة قضاء الوقت فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى؛ حيث يبلغ فى المتوسط ساعتين و25 دقيقة يوميا، وتليها الأنشطة الأخرى المستندة إلى الإنترنت مثل قراءة الأخبار الصحفية لتبلغ (ساعتين ودقيقتين)، والاستماع إلى الموسيقى (ساعة و31 دقيقة)، والاستماع إلى البث الإذاعى (ساعة واحدة)، والاستماع إلى البث الصوتي Podcasts (54 دقيقة)، ولعب ألعاب الفيديو (1 ساعة و12 دقيقة).

ووفقا لأحدث تقرير "معيار التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى 2022 " أن 40.4% من مستخدمى الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى لأغراض العمل، بالإضافة إلى أولئك الذين يتابعون جهات اتصال العمل أو رواد الأعمال أو رجال الأعمال. وأوضحت الإحصاءات أن نسبة الذكور أعلى من الإناث فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للعمل فى جميع المستويات العمرية، حيث يستخدم 32.3% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و64 عاما الإنترنت للعمل، مقارنة بـ 24.8% من الإناث.



وقد يختلف استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى العمل بين البلدان؛ حيث يبلغ 61.4% بين مواطنى جنوب إفريقيا، بينما بلغت النسبة (28.7%) فى المملكة المتحدة، و(28.6%) فى الولايات المتحدة الأمريكية أما على النقيض الآخر فبعض الدول لديها استخدام منخفض نسبيا لوسائل التواصل الاجتماعى فى العمل، حيث يستخدم 16.0% فقط من مواطنى كوريا الجنوبية وسائل التواصل الاجتماعى فى العمل.

وأشار تحليل المركز إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى لها العديد من التأثيرات سواء السلبية أو الإيجابية مشيرا إلى أن المراهقين والشباب هم أكبر فئة مستهدفة لوسائل التواصل الاجتماعى، وهم الأكثر تضررا من هذه المنصات، ومن بين آثارها السلبية عليهم: وجود تأثيرات نفسية واجتماعية نتيجة الإفراط فى استخدام مواقع التواصل مثل زيادة القلق والاكتئاب والرغبة فى الانعزال والشعور بالوحدة، بالإضافة إلى قلة مهارة الاتصال حيث يقودنا الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعى إلى انتشار اتجاه يحاول فيه الأفراد تجنب التحدث مع بعضهم، والقضاء على التواصل الفعال وجها لوجه، وعدم الثقة أثناء التحدث، وتراجع استخدام اللغة الأم، ووجود فجوة فى التواصل بين الأسرة والأقارب.

وأضاف المركز إلى أنه من المتوقع أن تشهد منصات محددة فى المستقبل تقلبات فى أعداد المستخدمين، وسيصبح بعضها قديما، فإمكانات السوق التى ما تزال غير مفتوحة بالكامل فى الاقتصادات النامية قد تعنى أن وسائل التواصل الاجتماعى ستكون قادرة على العثور على أداة أخرى على الأقل للانتقال إليها قبل أن يتم الوصول إلى ذروة استخدامها لاحقا.