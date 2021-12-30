عاجل.. هل تحصل الصحة مبالغ مالية عن الجرعة الثالثة للقاح كورونا؟

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بتحصيل أى مبالغ مالية مقابل الحصول على لقاحات فيروس كورونا،
وشددت على أن جميع لقاحات فيروس كورونا بجرعاتها (الأولى - الثانية - الثالثة التنشيطية) مجانية تماماً، مُشيرةً إلى أنه يتم إرسال الرسائل الخاصة بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة للتسجيل على الموقع الإلكترونى مرة أخرى، مع أهمية استجابة المواطنين لتلك الرسائل والذهاب إلى الوحدات الصحية، ومراكز تلقى لقاح كورونا، المقرر الذهاب إليها وفقاً لما تحدده الرسالة المرسلة.
وفى سياق متصل، يتم التشديد على ضرورة الاستمرار فى إتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن المناطق المزدحمة والتكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائى لفيروس كورونا.
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