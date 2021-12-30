جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مسجدين بمركز المحلة الكبرى بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير وتعمير المساجد، بحضور النائب عمرو السعيد عضو مجلس الشيوخ، والشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وحسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





وأشاد محافظ الغربية فى بيان، صباح اليوم الخميس، بمسجد الأنوار المحمدية بعزبة شيكارة، والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة 5 ملايين جنيه بالمشاركة المجتمعية من أهالى القرية، حيث تم توسعته من 250 مترا إلى 500 متر وتجهيزه بكل المستلزمات. كما افتتح المحافظ مسجد عزبة أبو الدهب والمقام على مساحة 560 مترا، وتم تجديده بتكلفة 4 ملايين نيه بالجهود الذاتية. وأشار رحمى إلى أن افتتاحات اليوم تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية فى تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات، فالمجتمع المدنى والحكومة أداتان تحقيق محاور التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها فى ظل الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يفتتح مسجدين فى المحلة بتكلفة 9 ملايين جنيه (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.