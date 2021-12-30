حصاد 2021.. التعليم العالى: 14مشروعا وبرنامجا فى التعاون الثقافى الدولى

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافة والبعثات حول حصاد الوزارة فى مجال العلاقات الثقافية والتعاون الدولى للعام 2021.





وأوضح التقرير، أنه فى إطار تعزيز التعاون المصرى الفرنسى، تم توقيع اتفاق بين الجانبين؛ لإنشاء حرم جامعى جديد للجامعة الأهلية الفرنسية بمصر، إضافة إلى توقيع اتفاق إطارى بين الوزارة والوكالة الجامعية للفرانكوفونية، وتوقيع اتفاق إطارى للتعاون بين المكتب الثقافى بباريس والإدارة العامة لمستشفيات باريس؛ لتدريب الأطباء المصريين فى مجال علاج أمراض وجراحات الكبد.

كما أشار التقرير إلى استكمال إنجاز مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، بتكلفة تتجاوز 21 مليون يورو، فضلاً عن التحضير لتوقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والمعهد الفرنسى المتخصص فى الطب الفضائى، والتحضير لمذكرة تفاهم بين معهد كورى بباريس والمكتب الثقافى المصرى بباريس.

ولفت التقرير إلى جهود قطاع الشئون الثقافية والبعثات فى تطوير منظومة الإشراف ومتابعة العمل بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فضلا عن توجيه هذه المكاتب للمشاركة فى الترويج للمشروعات القومية الجديدة، ومبادرة "ادرس فى مصر" والتعريف بإنجازات منظومة التعليم الجامعى المصرية، وإعداد الخطط الثقافية بما يتواكب مع أزمة جائحة كورونا، وترشيد النفقات بما لا يخل بطبيعة عمل هذه المكاتب.

وأضاف التقرير أنه تم توقيع البرنامج التنفيذى فى مجال التعليم العالى بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2021 – 2024، وإعداد مشروع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وإعداد 14 مشروعًا وبرنامجًا تنفيذيًّا بين مصر ودول (البرتغال، النمسا، باكستان، تشيلى، كولومبيا، باراجواى، الأردن، كوت ديفوار، بنين، صربيا، أوكرانيا، جمهورية مالطا، ألبانيا، سيريلانكا).

كما أشار التقرير إلى مشاركة الوزارة فى اللجنة الفرعية للتعاون التعليمى بين مصر وباكستان، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتنزانيا، وإعداد مذكرة أخرى مع كرواتيا، وإعداد مشروع الاتفاق بين مصر وجمهورية ألمانيا، فضلاً عن الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم بين جامعتى القاهرة وكاليكوت بالهند، وجامعة الإسكندرية وأكاديمية كازان بروسيا الاتحادية.

وأوضح التقرير أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الجامعات المصرية والأجنبية، ومنها: جامعتا الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومقاطعة بيلجورود بروسيا، وجامعتا النيل والإسلامية للتكنولوجيا ببنغلاديش، والجامعة المصرية الروسية وأكاديمية روس أتوم التقنية بروسيا، وجامعة مصر الدولية مع جامعتى لوسيرن للعلوم التطبيقية بسويسرا، وليختنشاين.

كما تم توقيع اتفاقية تدريس بين جامعتى النيل وولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع اتفاق إطارى بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة تيميشوارا التقنية برومانيا، وجامعتى هليوبوليس وجدارا بالأردن، وإنهاء إجراءات إقامة (54) قناة علمية جديدة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية والجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشئون الثقافية والبعثات ووكالة الفضاء المصرية.

ومن جانبه صرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة تدعم الشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالى الأجنبية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية فى الانفتاح على العالم الخارجى، والاستفادة من الخبرات الأجنبية فى مجال تطوير التعليم العالى، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصرى، واستحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعى، وتحسين أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، بما يدعم قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستوى الإقليمى والدولى.