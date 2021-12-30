التنمية المحلية: سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

أشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الآن من غرفة العمليات المركزية بالوزارة عن متابعة حالة الطقس فى المحافظات إلى سقوط أمطار خفيفة على جميع أحياء محافظة الإسكندرية و مركز ومدينة برج العرب ولا يوجد تراكمات لمياه الأمطار، والميناء مفتوح أمام حركة الصيد والملاحة ولا توجد أى معوقات .
و أوضح التقرير أن باقى المحافظات تشهد طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات ، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة .
و أكد اللواء محمود شعراوى رفع درجة الإستعداد فى كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.
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