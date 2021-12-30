الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على دعم قطاع الحماية الاجتماعية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانٍ لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية الموقع في القاهرة بتاريخ 13-6-2021

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