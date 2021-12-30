/669259/محافظ-بورسعيد-يتابع-مستجدات-العمل-بإدارات-الديوان-العام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، اجتماعًا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير ومستجدات العمل وانتظامه داخل الديوان العام، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح حول عدد من الموضوعات بإدارات الديوان العام، ومقترحات تطوير مستوى العمل والأداء.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بإدارات الديوان العام

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتًا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، في ظل التطور الإدارى الذي حققته المحافظة مؤخرًا.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطبيق نظام الجودة و منظومة الأيزو ٩٠٠١ بمحافظة بورسعيد ، حتى يتسنى للمحافظة الحصول على الأيزو فى بداية العام القادم، والتنسيق التام بين المشاركين فى تطبيق المنظومة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة للانتهاء من هذا الملف، مشيرا أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من خلال إقامة المشروعات العملاقة التى تهدف للارتقاء بأسلوب العمل وسرعة أداء الخدمات فى ظل التحول الرقمي الجديد.

وفي سياق أخر تمت السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة مبارك دون وقوع خسائر بشرية حيث تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء مساء اليوم من السيطرة على حريق اندلع داخل وحده سكنيه بمنطقة مبارك بالضواحى دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بالعمارة رقم 9 مدخل ا بمنطقه مساكن مبارك بالضواحى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والاطفاء وسيارات الغاز والنجدة وغرفة عمليات الحى وتم فصل التيار الكهربائي والغاز لعدم انتشار الحريق إلى المناطق المجاورة وتم السيطرة على الحريق ولم ينتج عنه أى إصابات ولكن تمكنت النيران من التهام الاثاث الموجود بغرفة الصالة.

وبالمعاينة المبدئية تبين بأن سبب إندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي داخل الصالة الرئيسيه بالشقة وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.