/669263/أول-رد-من-مجلس-الوزراء-على-دفع-المواطنين-أموالا-مقابل-تلقي-لقاح-كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بتحصيل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

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وشددت وزارة الصحة على أن جميع لقاحات فيروس كورونا بجرعاتها (الأولى - الثانية - الثالثة التنشيطية) مجانية تماماً، مُشيرةً إلى أنه يتم إرسال الرسائل الخاصة بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة للتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، مع أهمية استجابة المواطنين لتلك الرسائل والذهاب إلى الوحدات الصحية، ومراكز تلقي لقاح كورونا، المقرر الذهاب إليها وفقاً لما تحدده الرسالة المرسلة.

وفي سياق متصل، يتم التشديد على ضرورة الاستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن المناطق المزدحمة والتكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على الخط الساخن التابع للوزارة (15335)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).