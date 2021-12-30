/669271/مراجعة-المعديات-النهرية-و-محطات-الصرف-والترع-لمواجهة-سوء-الأحوال-الجوية-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حاليا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تم خلال الفترة الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولى المحافظة إهتمامًا كبيرًا ودعمًا متكامل لا ينقطع، تنفيذ ٣٥٢٨ مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.

مراجعة المعديات النهرية و محطات الصرف والترع لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالبحيرة

مشيرًا أن المحافظة قامت بدعم منظومة مجابهة الازمات والامطار لاستقبال موسم الأمطار والسيول، وذلك من خلال اتخاذها العديد من التدابير والإجراءات الاستباقية لمواجهة سوء الأحوال الجوية بتجهيز المعدات والآلات اللازمة من أجل تحقيق السلامة للمواطنين.

حيث تم تدعيم ادارات الأزمات و الكوارث بعدد 160 معدة جديدة هذا العام والوصول الى ١٢٦٢ معدة مابين سيارات شفط وكسح ونافورى وبدالات و ماكينة شفط بالإضافة لتدعيم الحماية المدنيه بعدد ١٨ سيارة إطفاء و٦٦ ماكينة شفط ومعدات إنقاذ نهرى ووسائل اطفائية متنوعة بتكلفة ١٠٥ مليون جنيه لمواجهة موسم الشتاء.

كما تضم المحافظة ١٢٤ محطة رفع صرف تعمل بقدرة تصريف ٤٧٢ م٣/ث باجمالى ٤١ مليون متر باليوم وتشغيل ٤ محطات صرف زراعى تجريبيا تعمل بقدرة تصريف ١٦٨م٣ث بتكلفة ١.٢ مليار جنيه باجمالى ١٤ مليون متر مكعب باليوم

وتم تجهيز غرف العمليات المركزية للعمل علي مدار 24 ساعة/ اليوم وربطها بالغرف الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء .

ويتم دوريا تطهير الصفايات وخطوط صرف الامطار بالمدن والقري ومراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والصرف الزراعي وتخفيض مناسيب الترع والمصارف لزيادة قدرتها علي استيعاب التصرفات وتطهير الترع والمصارف وإزالة المعوقات عليها والتأكيد علي سلامه المولدات الكهربائية البديلة الخاصة بتشغيل محطات الصرف الزراعي ومراجعة سلامة الوصلات الكهربائية للاعمدة والكابلات وصيانة التالف منها والتأكد مع مديرية التربية والتعليم علي سلامة الوصلات الكهربائية داخل أروقة المدارس.

والمراجعة الدورية لسلامة المعديات (117 معدية 73 داخلية – 44 خارجية) ومراجعة تراخيصها مع محافظات المنوفية – كفر الشيخ وتوزيع المهام علي مجموعات الإنقاذ وتجهيزها علي مستوى المحافظة لمجابهة الازمات