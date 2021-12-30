/669256/تردد-قناة-بين-سبورت-Bein-sports-لمشاهدة-مباريات-الدوري-الانجليزي
يبحث جمع محبي كرة القدم العالم والمحلة، على ترددات قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، والتي تبث جميع المحافل الرياضية العالم في مختلف الألعاب الرياضية.
ويرصد دوت الخليج تردد قنوات بي إن سبورت الرياضة، الناقلة لمباريات الدوريات الاوروبية الكبرى، وبالأخص على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية.
تردد قنوات بي إن سبورت
بي إن سبورت 1 HD - تردد 11013 - أفقي 27500 - 3/4.
بي إن سبورت 2 HD - تردد 12054 - أفقي 27500 - ¾
تردد قنوات بي إن سبورتس بريميوم
بريميوم 1
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11013.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدل التصحيح: 5/6.
الجودة : HD.
بريميوم 2
القمر الصناعي: سهيل سات.
التردد: 11623.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
التشفير: غير مشفرة.
الجودة: HD
نتيجة مباراة ساوثامبتون وتوتنهام:
حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ساوثامبتون وتوتنهام، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم ساوثامبتون على توتنهام في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، عن طريق جيمس وارد براوس، ورد الأخير بهدف التعادل في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق هاري كين.
وبهذا التعادل يرتفع رصيد توتنهام للنقطة 30 في المركز السادس، من أصل 17 ةمباراة، في حين يتواجد ساوثامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، من أصل 19 مباراة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
نتيجة مباراة كريستال بالاس ونوريتش سيتي:
حقق كريستال بالاس الفوزعلى نوريتش سيتي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة 23 في المركز التاسع، من أصل 19 مباراة، في حين يتواجد نوريتش سيتي في المركز العشرين برصيد 10 نقاط، من أصل 19 مباراة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
نتيجة مباراة وست هام وواتفورد:
ضرب وست هام شباك واتفورد برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد وست هام للنقطة 31 في المركز الخامس، من أصل 19 ةمباراة، في حين يتواجد واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، من أصل 17 مباراة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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