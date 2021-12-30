بعد قليل.. النائب محمد فريد فى لقاء مفتوح بموقع دوت الخليج

/669258/بعد-قليل-النائب-محمد-فريد-فى-لقاء-مفتوح-بموقع-تحيا-مصر

موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، يواصل لقاءاته برموز العمل البرلمانى والسياسى فى مصر بمشاركة النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

النائب محمد فريد فى ضيافة موقع دوت الخليج اليوم ندوات موقع دوت الخليج 1- ماذا قدم مجلس الشيوخ فى 2021؟وماذا عن التطلعات والأحلام بـ2022؟ 2- هل نجح "شيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" فى أداء مهمتهم البرلمانية خلال 2021؟ 3- كيف يخدم مشروع قانون حقوق المسنين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ ولماذا أبدى عديد من التحفظات على مواده؟ 4- ماذا سيقدم قانون العمل الجديد لعمال مصر؟ وماذا عن رؤية "التنسيقية" فى تحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل؟ 5- كيف يرى جهود التنمية الإقتصادية فى مصر خلال الفترة الأخيرة؟وهل قانون التخطيط الجديد وموازنة البرامج والأداء ستُحدث النقلة المطلوبة؟. 6- كيف يرى منظومة الدعم فى مصر؟ وهل تداعياته السلبية فى فرض عجز كبير بالموازنة العامة سيكون لها حلول؟ 7- هل ستظل الزيادة السكانية أزمة بدون حلول رغم الجهود المبذولة؟ وماذا يستهدف من تحركاته لإعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة؟ كل هذا وأكثر بندوة حوارية بموقع دوت الخليج يديرها الزميل محمود فايد مساء اليوم الخميس.

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