/669264/إيناس-عبد-الحليم-تعديل-قانون-الجامعات-أعاد-الحق-إلى-أعضاء-هيئة-التدريس

أكدت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على تعديل بعض احكام قانون الجامعات خطوة هامة اعادت الحق الى اعضاء هيئة التدريس من خلال زيادة المكافأة التى يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين، فضلا عن تعيينه أستاذا متفرغا، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة إيناس عبد الحليم بشأن قانون الجامعات قانون تنظيم الجامعات وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يرسخ من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا فى محرابها، فيأتى هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل، ومنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية. كما عمل القانون المعروض على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات.

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