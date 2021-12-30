"الحرية المصرى" مهنئا  السيسى بالعام الميلادى الجديد:ستظل مصر في مقدمة الدول 

/669266/الحرية-المصرى-مهنئا- السيسى-بالعام-الميلادى-الجديدستظل-مصر-في-مقدمة-الدول

بعث المهندس ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

دوت الخليج

وقال رئيس حزب الحرية المصرى فى نص البرقية :" بالأصالة عن نفسى، ونيابة عن قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى، يسعدنى أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهانى، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل أن يعيد عليكم الأيام بالخير والسعادة، وأن يديم على مصرنا العزيزة نعمة الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار.

وأضاف :" خلال العام الجديد، نحن على يقين أن مصر فى ظل قيادتكم الرشيدة، ستشهد طفرة تنموية كبيرة، ويتواصل العمل بعزيمة وإصرار فى المشروعات القومية العملاقة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنينن، وأن تكون مصر فى مقدمة الدول الكبرى فى العالم".

واختتم المهندس ممدوح محمد محمود برقية التهنئة قائلا :" ندعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم لتحقيق مستقبل مشرق لمصر والمصريين.. وكل عام وسيادتكم بخير".