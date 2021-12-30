/669269/النائبة-فاطمة-سليم-تقدم-طلب-إحاطة-بشأن-أهالى-منطقة-نزلة-السمان

تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠٣ لسنة ٢٠٢١، الصادر بنزع ملكية الأراضى والعقارات لأهالي منطقة نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة فى إطار رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير دون عرض خطة التطوير والبدائل المطروحة للسكان ودون عقد حوار معهم .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم فاطمة سليم بطلب احاطةبشأن اهالي نزلة السمان

أهالي نزلة السمان

وأشارت النائبة فاطمة سليم، إلى ضرورة إجراء حوار مع الأهالى حول الأطروحات والبدائل المقترحة فلا أحد ضد التطوير شرط أن يكون برضا وقبول أهالى المنطقة خاصة وأن كثيرون منهم يعد مصدر دخلهم من السياحة لكونها منطقة أثرية ومصدر جذب سياحى .

دعت النائبة الحكومة فى مسيرتها نحو التطوير إلى مراعاة البعد الإجتماعي إلى أقصى درجة حيث أنه ليس من السهل على الناس مثل هذه القرارات حتى لو كانت البدائل من وجهة نظر الحكومة أرقى وأفضل لذا يجب الحوار والترضية حتى يتقبل هؤلاء ضريبة التطوير هم وأسرهم ويرحبون به ويدعموه بنفوس راضية .