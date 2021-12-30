الجيزة: حملات نظافة موسعة بمحيط الكنائس ورفع للسيارات المتهالكة

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها والتركيز على أعمال التجميل كتقليم الأشجار ودهان الأرصفة والكنس والتجريد، إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها.





كما وجه محافظ الجيزة برفع أى مخلفات متراكمة فى مناطق الاحتفالات وبمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها، كما طالب المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى وجه خلاله بإلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة وقطاعات النظافة والعمل الميدانى لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، على الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميدانى ووضع خطة مرور دورية على كافة القطاعات لتحقيق الدور الرقابى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما كلف محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار مجهودات التصدى بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لفرض هيبة الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالعديد من القطاعات والمرافق العامة، مشددا على ضرورة التصدى لظاهرة سرقة أغطية بالوعات الأمطار وأسوار الكبارى الحديدية، كما وجه المحافظ خلال المجلس التنفيذى بالاستعداد المبكر ونشر معدات شفط مياه الأمطار بالمناطق الساخنة والأماكن التى تشهد تجمعات للمياه وخاصة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق لمواجهة أى هطول للأمطار أولا بأول وذلك وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد باحتمالية سقوط أمطار بعدد من القطاعات بالمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بصحة المواطن فى ظل وجود جائحة كورونا، موجها بضرورة رفع درجة وعى المواطن والمترددين على المنشآت والمصالح الحكومية بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة وعدم السماح بالدخول لغير المتلقين للقاح.