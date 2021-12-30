الداخلية توفر ملاعب متنوعة فى مراكز إصلاح وتأهيل بدر

ويقضى النزلاء وقتا داخل الملاعب للتريض خلف الأسوار والتغلب على وقتهم، حيث يمارس كل سجين الهواية المفضلة له، فى إطار ترسيخ قيم حقوق الإنسان وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتفقد أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، اليوم الخميس، مركز الإصلاح والتأهيل ببــــدر"، والذى يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.
وشهدت قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
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