وزير الداخلية يفتتح مركز الإصلاح والتأهيل ببدر

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بحضور أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، اليوم الخميس، مركز الإصلاح والتأهيل – بدر، والذى يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.





شهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء. كما يعمل قطاع الحماية المجتمعية على عمليات التطوير للمشروعات القائمة، والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء، سعيا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

حضر الافتتاح وزير الداخلية وعدد كبير من رؤساء التحرير، تنفيذًا لخطة وزارة الداخلية الطموحة فى قطاع الحماية المجتمعية، وتأهيل المساجين.

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