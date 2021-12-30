رئيس وأعضاء هيئة قضايا الدولة يهنئون الرئيس السيسى بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - تقدم المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، وجميع مستشارى أعضاء الهيئة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022.





وتنمى رئيس قضايا الدولة وأعضاء الهيئة أن يجعل هذا العام هو عام خير ونماء وتنمية وازدهار وصحة وهناء لمصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وعبر رئيس الوزراء، عن أخلص التهانى القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسى، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفى برقيته، جدد الدكتور مصطفى مدبولى العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق للشعب المصرى العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار.