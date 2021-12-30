استمرار فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور وادخال المساعدات

أعلنت السلطات المصرية، استمرار تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين، اليوم الخميس، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر إلى استمرار الافتتاح والتشغيل اليوم، لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ولفتت إلى استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولادخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.
يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا اعتبارًا، من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.
كما يذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت لإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقًا للحاجة)، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.
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