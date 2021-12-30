وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول إنجازات وزارة البيئة فى مجال الإدارة المتكاملة...

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول إنجازات وزارة البيئة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لها في منظومة إدارة المخلفات، حيث استمرت جهود الوزارة خلال عام 2021 للبدء في التنفيذ الفعلي للمنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب بعض التداخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها. ومن أهم هذه الإنجازات ما يلى:

البرنامج الأول: دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة

شهد عام 2021 نشاط مكثف من الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون مع الوزراء المعنيين والمحافظين لبدء تنفيذ منظومة ادارة المخلفات بمحافظات المرحلة الأولى (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الاسماعيلية) والتي بدأت فعليا بمحافظة القاهرة، إلى جانب قيام جهاز تنظيم ادارة المخلفات بتنفيذ عدد من الإجراءات كمداخلات في مجالات البنية التحتية ومنها:

• تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات ، حيث تم تسليم10 مدافن صحية و13 محطة وسيطة ثابتة و11 محطة متحركة كمرحلة اولى.

• المحطات الوسيطة الثابتة:

المرحلة الأولى: مستهدف انشاء عدد 15 محطات وسيطة ثابتة بعدد (7) محافظات

المرحلة الثانية: مستهدف انشاء عدد 9 محطات وسيطة ثابتة بعدد (5) محافظات

المحطات الوسيطة المتحركة:

المرحلة أولى: تم الانتهاء من توريد معدات لعدد (7) محطة متحركة بعدد (3) .

المرحلة الثانية: مستهدف توريد معدات لعدد 34 محطة وسيطة .

• المدافن الصحية:

• المرحلة الأولى: مستهدف انشاء عدد 26 مدافن صحية بعدد (18) محافظة ،حيث تم تسليم عدد (10) مدافن صحية

• المرحلة الثانية: مستهدف انشاء عدد 4 مدافن صحية مدفن بعدد (3) محافظات.

• مصانع التدوير:

المرحلة الأولى: جاري الانتهاء من تنفيذ عدد (2) مصنع تدوير بتونا الجبل – دار السلام.

المرحلة ثانية: تم رفع التراكمات وإعداد التصميمات لعدد (1) مصنع تدويربقويسنا.

(البرنامج الثالث (الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية:

• مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة:

منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من المخلفات، تم تنفيذ العديد من الجهود لدعم التحول إلى هذا المجال ومنها:

• إعداد الدليل الإرشادي لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، ومستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة الراغبة في العمل والإستثمار في هذا المجال

• دراسة التخطيط الأولي لخارطة الطريق والإستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على الجمهورية كاملة.

• اختيار عدد (???? شركات مصرية للبدء في عدد (???? محافظات بتمويل من البنوك التنموية المصرية بإجمالي استثمارات تتراوح بين 340 - 400 مليون دولار أمريكي .

• الدعم التشريعي:

• شهد عام 2021، الانتهاء من اعداد مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 202 لسنة 2020 في شأن إدارة تنظيم المخلفات, وتم ارسال النسخة النهائية إلى السيد المستشار / رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للاعتماد والاصدار.

• وطبقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات تم بناء هيكل مؤسسي جديد، بحيث تكون وزارة البيئة( جهاز تنظيم إدارة المخلفات) المنظم والمخطط والمراقب، والمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى الطرح والتعاقد، والشركات المساهمة(شركات خاصة) هي المنفذ، ومقابل الخدمة ومتحصلات اخرى الموازنة العامة للدولة هي الممول.

• دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات:

• قام حتى الآن (4200) فرد على مستوى الجمهورية بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسمياً .

• قامت وزارة البيئة ( جهاز تنظيم ادارة المخلفات ) باعداد مسودة لعدد (4) مسميات للعمل فى مجال ادارة المخلفات وهم: ( عامل جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى ) بمنظومة ادارة المخلفات ، وجارى صدور قراربالمسميات الوظيفية ، وجارى تدريبهم.

• حملات الوعي البيئي والمبادرات الميدانية:

استكمالا لأنشطة الحملة القومية لرفع الوعي البيئي (اتحضر للأخضر) تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية في الجزء المتعلق بادارة المخلفات، تم اطلاق عدد من الحملات التوعوية ومنها الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني(E-Tadweer)، إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة ( أنتي البداية) ومباردة "جمع المخلفات في اوقات محددة من 8م وحتى 8 ص" بمحافظة كفر الشيخ للقضاء على تراكم القمامة بالشوارع، ومبادرة VERYNILE لتنظيف شواطئ النهر من المخلفات.

مخلفات البناء والهدم:

في اطار الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، تم تخصيص (3) مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت، وتحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير.

المواد والمخلفات الخطرة:

-تم مناقشة المسودة الأولى من قوائم المواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة بعد اقرار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، وانشاء المرحلة الاولى من نظام معلومات المواد والمخلفات الخطرة وهي التسجيل لتسهيل الاجراءات على المستوردين والمصدرين، بالإضافة الى البدء في اغلاق خلية المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية.

المخلفات الالكترونية:

-أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني لتدوير المخلفات الالكترونية (E-Tadweer)، تضمنت توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء العمل ومنهم شركة (بست باي) لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض وحوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكتـرونية من خلال التطبيق الإلكتروني، وتوفير نقاط لجمع المخلفات.

- تقنين وتوفيق أوضاع عدد 8 من العاملين بالقطاع الغير رسمي بالقاهرة الكبرى والمنوفية والمنصورة والإسكندرية وسوهاج.

-التخلص من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية حوالي 1000 طن الموجودة بمختلف الموانئ المصرية.

الملوثات العضوية الثابتة

-التخلص من ما يزيد على 2000 طن من المبيدات والزيوت الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة، من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.

- التخلص الامن من أكثر 1000 طن من المبيدات الراكدة والمهجورة.

- مصر من أوائل الدول العربية والافريقية التى تستخدم وحدتا معالجة متحركتين من أعلى التكنولوجيات العالمية لمعالجة الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور ،لمعالجة حوالى 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية بشركات الكهرباء.

التوسع في انتاج الطاقة الحيوية

• تنفيذ مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة لأكثر من ١٦٨٠ وحدة غاز حيوي منزلي بمحافظات الفيوم وسوهاج والمنيا والأقصر والغربية ضمن بروتوكول التعاون مع برنامج المنح الصغيرة بتمويل من مرفق البيئة العالمي،و بروتوكول التعاون مع منظمة العمل الدولية بمحافظة الغربية.

• تركيب محطة غاز حيوي بتكنولوجيا ال GLS لمعالجة مخلفات الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة.

• إنشاء وحدة التغويز اللاهوائى التجريبية بمركز اطسا بمحافظة الفيوم بتمويل مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، وتنفيذ عدد 8 وحدات غاز حيوي بسعة 50 متر مكعب بمزرعة نهر الخير بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP

قام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوضع حجر الأساس لتطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال اعداد الأكواد والأدلة الإرشادية والإستراتيجيات وخطط العمل وقانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات في جمهورية مصر العربية وفقا لما يلى :

• الأكواد المصرية:

-كود المخلفات البلدية الصلبة:

الكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة البلدية

-كود مخلفات البناء والهدم (إعادة التدوير)

تعديل عدد 16 مواصفة قياسية لإدارة مخلفات البناء والهدم لدعم صناعة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

-الأدلة الإرشادية للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة حال انتشار الأمراض الفيروسية الوبائية وإجراءات السلامة والوقاية للعاملين بالمنظومة.

-الأدلة الإرشادية لإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي والإجتماعي لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة كالمحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية.

-الأدلة الإرشادية لغلق وتأهيل المقالب العشوائية لمخلفات البناء والهدم.

• منشآت البنية التحتية لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات :

-تنفيذ عدد 7 محطات وسيطة بمحافظات الغربية وقنا واسيوط من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مالية قدرها 94.5 مليون جنية بمراكز أبو تيج – ابنوب – منفلوط -زفتى -أبو تشت.

- الانتهاء من تنفيذ عدد (2) محطة وسيطة بمراكز ديروط وأبو تيج.

- الإنتهاء من تنفيذ عدد (1) محطة وسيطة بمحافظة قنا بمركز أبو تشت .

• رفع التراكمات من عدد ( 7) مواقع للمقالب العشوائية بمحافظات الغربية وكفر الشيخ بإجمالى30.5 مليون جنيه.

• اعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المخلفات )المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى( بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) منخل وعدد (???? فاصل هوائي وعدد (1) خط سماد ناعم بتمويل من المكون المحلي للبرنامج الوطني بتكلفة مالية قدرها 24,2مليون جنيه.