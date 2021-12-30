مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية: إخلاء 12 سجنا عموميا بعد التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل بدر

افتتحت وزارة الداخلية، صباح اليوم الخميس، مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بحضور وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعدد من أعضاء الوفود الدبلوماسية ونواب البرلمان وأعضاء المنظمات الحقوقية وممثلين وسائل الإعلام الدولي.
وخلال كلمة ألقاها اللواء طارق مرزوقي مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أكد إغلاق السجون العمومية ويجري حاليا الإخلاء الفعلي ل ١٢سجن عمومي بعد التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، وهو في مرحلة التشغيل التجريبي حاليا، فضلا عن إغلاق عدد 3سجون عمومية أخري عقب الإنتهاء من إفتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر.
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن مركز الإصلاح والتأهيل بدر يضم المركز ٣ مراكز فرعيه تم اعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد بسيطة ويتم تأهيل النزلاء داخل المركز مهنيا حتى يكونوا عناصر فاعلة
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