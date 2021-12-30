حكاية كأس وسوبر.. محمد عودة يعود لدياره كمدير فني للمقاولون العرب «صور»

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عاد محمد عودة لفريقة ومنشأة السابق نادي المقاولون العرب، ولكن هذه المرة ليست على دخول لاعب، بل مدير فني للفريق بعد رحيل عماد النحاس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يمتلك المقاولون العرب تاريخ مشرف مع محمد عودة أثناء تواجده في صفوف الفريق، في فترة تواجده في الملاعب كلاعب والتي تأتي الأبرز في موسم 2003/2004.

نجح محمد عودة لاعب المقاولون السابق، من تحقيق بطولة كأس مصر لموسم 2003 / 2004، بعد منافسة قوية في البطولة، والوصول للسوبر المصري والتتويج بالبطولة أيضاً.

حكاية البطولة الثالثة والأغلي

ليدخل محمد عودة ببطولة كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخ نادي المقاولون بعد التتويج بها في اول مرة عام 1989، ونسخة 1994.

وشهد نهائي كأس مصر بين الأهلي والمقاولون العرب لموسم 2003 / 2004، على إصابة أمير عبد الحميد حارس الأهلي، في الربع الأخير من المباراة، وانتهاء تبديلات الأهلي في المباراة، وتراجع شادي محمد في حراسة المرمى، ليستغل المقاولون خروج الحارس وينهي اللقاء بالهدف الثاني والفوز في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع في اللقاء، عن طريق محمد فهيم بضربة رأسية.

ترك محمد عودة تدريب فريق غزل المحلة بعد رحيل عماد النحاس، والتي دخل فيها عودة بعد غياب طال عن المقاولون، والتي ياتي بها محمل بالخبرة في المجالي التدريبي والكرة المصرية.

يمتلك محمد عودة تاريخ قصير ولكن مشرف في المجال التدريبي وبالأخص مع غزل المحلة والذي يقدم أداء ولا أروع في بطولة الدوري الممتاز لهذا العام.

عماد النحاس

وأعلن نادي المقاولون العرب أمس رحيل مدربه عماد النحاس عن تدريبات الفريق بشكل نهائي.

وكان عماد النحاس قد طلب أكثر من مرة الرحيل عن تدريبات المقاولون العرب، ولكن أخيراً وافق مجلس الإدارة عن طلب المدير الفني.

وتحدث محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب خلال تصريحات تليفزيوينة “أنه وافق أخيرا على رحيل عماد النحاس ويشكرة لأنه أختار الوقت المثالي من أجل الرحيل وأن التجربة كانت جيدة مع الفريق بشكل كبير”.

ويحل محمد عودة على المقاولون العرب وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقط، من أصل 8 مباريات في هذا الموسم، والتي نجح فيها المقاولون مع النحاس من تحقيق الفوز في لقاء وحيد، والتعادل في ثلاثة، والخسارة في أربعة، ويأتي في رصيد أهداف 12 هدف بشباك المقاولون مع النحاس، ولم يجد هجومه سبيل للوصول لمرمى المنافس إلا في 9 مناسبات.