«العصر الذهبي»..كيف أعاد الرئيس السيسي الكادحين علي خريطة الاهتمام؟

/669273/العصر-الذهبيكيف-أعاد-الرئيس-السيسي-الكادحين-علي-خريطة-الاهتمام

تشهد مصر العصر الذهبي بالمشروعات القومية العملاقة، التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي غيرت وجه الحياة علي مختلف الأصعدة، فهذه المشروعات أحيت الأمل لدي المصريين.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد انجازات غير مسبوقة بداية من تطوير البنية التحتية، والعمل على تهيئة المناخ العام من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك توفير فرص العمل لآلاف من أبناء مصر الأوفياء من عمال ومهندسين.

محمد منظور: مصر في الوقت الراهن تشهد أفضل منظومة للطرق والكباري

وأضاف منظور، أن وزارة النقل على مدار السنوات الأخيرة الماضية استطاعت تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات النقل المختلفة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري في مجالات الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، والموانئ البحرية"، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة لبناء الجمهورية الجديدة.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر في الوقت الراهن تشهد أفضل منظومة للطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديدية ومترو الانفاق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مُؤكدًا أن منظومة الطرق من القطاعات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، مُشيرًا إلى أن كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل شهدت أيضًا تطورات ملحوظًا بإدخال التكنولوجيا والاعتماد عليها في إدارة الأعمال التي تقوم بها وتقدمها للمواطنين.

وتابع:"خطط الدولة المصرية استهدفت تطوير مشروعات النقل من أجل إحداث طفرة فى هذا المجال الحيوى الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع"، مُذكرًا أن مصر حققت عددًا من الجوائز الدولية في مجال النقل وحظت بإشادة كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي، والذي تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ 23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلا عن حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق لعام 2020.

مصطفى الكحيلي: توجيهات الرئيس السيسي دائماً حريصة على بناء الإنسان

ومن جانبه، قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، وأمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن في أسيوط، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصعيد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، لم يسبق لها مثيل.

وأضاف الكحيلي، أن جولة الرئيس في عدد من محافظات الوجه القبلي، أحيا الأمل لدى كل أبناء الصعيد الذين يبحثون عن فرصة عمل، وجعلهم يوقنون أن الدولة المصرية أخيرا حولت تنمية الصعيد إلى واقع ملموس، ما يحد من هجرة أبناء الإقليم إلى محافظات أو بلدان أخرى بحثاً عن لقمة العيش.

وأكد أن المشروعات التنموية ورفع كفاءة البنية التحتية، جعلت أهل الصعيد يشعرون فعلا بحياة كريمة، حيث لن يعاني الإقليم لاحقا من مشكلات الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي، فضلاً عن التطوير الأكبر بدخول الغاز الطبيعي إلى القرى.

وأشار إلى أن الدولة اهتمت ببناء وتطوير المدارس في الصعيد، ولم تغفل أيضاً الجانب الثقافي وافتتحت أول مكتبة لحياة كريمة في محافظة قنا، لرفع الوعى لدى البراعم والشباب.

واختتم الكحيلي بيانه، الذي جاء تعقيباً على انتهاء زيارة الرئيس السيسي إلى محافظات الصعيد وافتتاح عدد من المشروعات القومية قائلاً: "نحن الآن في دولة تعرف جيدا قيمة الإنسان وحقوقه"، منوها أن توجيهات الرئيس السيسي دائماً حريصة على بناء الإنسان والدولة وتوفير حياة كريمة لكل أهل مصر.