مصر السادس.. قائمة أعلى المنتخبات قيمة تسويقية قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

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أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون والمقرر بدايتها في التاسع من يناير المقبل وحتى السادس من شهر فبراير من عام 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية وهو صاحب الرقم القياسي للفوز بها برصيد 7 بطولات سابقة، ويسعى أحفاد الفراعنة الفوز بالبطولة الثامنة والابتعاد عن أقرب المنافسين.

ودائما تتجه الأنظار حول القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في البطولات الكبرى، خاصة في ظل تواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية، يشاركوا في هذا المحفل الكبير كل عامين.

كأس أمم أفريقيا

وكانت البطولة قد واجهت شبح الإلغاء خلال الفترة المقبلة بعد ضغط الصحافة الأوروبية على الكاف من أجل تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن واجهت الكاميرون الجميع وأعلنت استعدادها لتنظيم البطولة بشكل رسمي.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح أغلى لاعبي البطولة حاليا، وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي الخاص بالقيمة التسويقية للاعبين والأندية، يتواجد الفرعون بقيمة 100 مليون يورو وهو أكبر من منتخبات عديدة ويتفوق عليه فقط أول 9 منتخبات في التصنيف الأفريقي.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2021 الأعلى قيمة تسويقية للاعبين:

السنــــغـــال "344 مليون يورو"

كوت ديفوار "312 مليون يورو"

نيجيــــريـــا "276 مليون يورو"

المــــغــرب "217 مليون يورو"

الجـــزائـــر "197 مليون يورو"

مـــــصــــر "143 مليون يورو"

الكامــيرون "137 مليون يورو"

غـــــــانــــا "129 مليون يورو"

مــــــالــــي "118 مليون يورو"

غيـــــنيـــــــا "99 مليون يورو"

ويأتي منتخب مصر في المركز السادس أفريقيا في الترتيب والثالث أفريقيا بعد المغرب والجزائر، والتفوق يأتي على الكاميرون صاحبة الأرض ومستضيف البطولة بفارق 6 مليون يورو.

محمد بركات: أفشة تعرض للظلم مع منتخب مصر بسبب كيروش.. وفتح الله أفضل مدافع في مصر

أكد الإعلامي محمد بركات، أنه متعجب من قرار استبعاد محمد فتح الله لاعب غزل المحلة عن صفوف منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” “أرى أن محمد فتح الله أفضل مدافع في مصر بجانب محمود حمدي الونش، وكان يستحق التواجد مع المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا”.

وزاد “يجب على كارلوس كيروش الخروج والحديث عن أسباب استبعاد محمد مجدي أفشة وطارق حامد عن صفوف منتخب مصر، لأنهم من اللاعبين المهمين مع المنتخب وأنديتهم وقرار إبعادهم غير مفهوم”.

القيمة التسويقية للمنتخبات الأفريقية

وواصل “كان من الطبيعي عدم تواجد أحمد رفعت مع منتخب مصر نظراً لتواجد تريزيجية وعمر مرموش في نفس المركز والمستقبل للاعب فيوتشر في المستقبل”.

واختتم “محمد مجدي أفشة تعرض للظلم بسبب طريقة لعب كارلوس كيروش مع منتخب مصر، وأن محمد شريف سيكون المهاجم الثاني في صفوف الفراعنة بعد مصطفى محمد، وأن مروان حمدي أخذ فرصتة كاملة”.