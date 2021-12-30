/669267/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-وبيرنلي-بالدوري-الإنجليزي

يحل فريق بيرنلي السوم في العاشرة والربع مساء، ضيفاً على مانشستر يونايتد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ختام منافسات الجولة العشرين من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل مانشستر يونايتد لقاء اليوم وهو صاحب الأرض والضيافة، أمام بيرنلي، والتي يأمل فيها تحقيق الفوز في وسط جمهورة بعد التعادل المخيب للأمال في المباراة الماضية.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة من أصل 17 مباراة، فيما يحل بيرنلي في لقاء اليوم وهو يحتل المركز التاسع عشر في جدول الدوري برصيد 11 نقطة، من أصل 15 مباراة.

ويتواجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد، وهو صاحب الصدارة في ترتيب الهدافي بالدوري في لقاء اليوم، برصيد سبعة أهداف، والتي يحل بها في المركز الخامس على الصعيد العام بترتيب هدافي الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

تزداد المأساء على جمهور مانشستر يونايتد بعد التعادل المخيب للأمال، لعشاق الشياطين الحمر الأثنين الماضي أمام نيوكاسل يونايتد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

غابت هوية الشياطين الحمر بعد رحيل السير أليكس فينجر، والتي توالت عليها العديد من الأسماء في مهام المدير الفني للفريق، والتي جاءت كلها بالنتائج المزرية، لجمهور مانشستر الذي تعود على البطولات.

زعر جمهور مانشستر يونايتد

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.

دب الزعر في جمهور وإدارة مانشستر يونايتد في الفترة السابقة بسبب تراجع مستوى الفريق مع النرويجي ولاعب الفريق الساتبق أولي سولشاير المدير الفني الأسبق للفريق، ليحل مايكل كاريك مدرب مؤقت للفريق، ويأتي حاليا رالف رانجينيك مدير فني مؤقت للفريق.

كبر الخيبة جاء أمس بعد تأخر مانشستر يونايتد في نتيجة المباراة أمام نيوكاسل يونايتد، والذي ضرب بها نيوكاسل بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ليرد البديل إيديسون كافاني بهدف التعادل في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.