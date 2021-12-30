برلماني مهنأ الرئيس السيسي..إنجازتكم حُفرت في سجلات التاريخ وعزفت سيمفونيه عنوانها حب الوطن 

/669274/برلماني-مهنأ-الرئيس-السيسيإنجازتكم-حفرت-في-سجلات-التاريخ-وعزفت-سيمفونيه-عنوانها-حب-الوطن

تقدم النائب البرلماني طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بالتهنئة الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ، بمناسبة حلول رأس السنة الميلاديه ،مؤكدا بأننا نبدأ عاما جديداً يتجدد فية العهد بين الرئيس وشعبه ، وكلنا ثقة وأمل في إستكمال مسيرة النجاحات التي تتحقق يوم بعد يوم ، مؤكداً بأن التحديات تحولت الي إنجازات بفضل استراتيجيه الرئيس الوطنيه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تهنئة النائب طارق عبد العزيز للرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

العام الميلادي الجديد

واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن القاصي والداني شهد بما تحقق من إنجازات من الدلتا للصعيد ، وترجمتها نواياكم وإرادتكم الصادقه في العبور بالوطن إلي آفاق جديدة ، فاقت الخيال ، لتحفر إنجازتكم مكانها الراسخ بحروف من نور ، في سجلات التاريخ وعزفت سيمفونيه رائعة عنوانها حب الوطن .

واضاف عبد العزيز بأن لغة الأرقام لاتكذب والتنميه والخير الذي عم القري والريف في صعيد مصر والدلتا لاتكذبه العيون ، وبات لوحه فنيه رائعه ، نقشت بعرق وكفاح المصريين وبرؤية ثاقبة من قائد عظيم بسط الأمن والامان والتنميه الصناعيه والزراعية في بلاده لتكون منهج وأسلوب حياة .

وطالب عبد العزيز المصريين بالتكاتف خلف القيادة السياسيه في معركة التنميه والبناء ، وكذلك إعلاء قيم المجتمع المصري ، ودعم معركة الوعي للحفاظ على الوطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.