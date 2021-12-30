/669275/الداخلية-تفتتح-ثاني-مركز-لتأهيل-المسجونين-في-مصر

شهد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل "بدر"، وذلك وسط حضور أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك لتفقد ومتابعة تطبيق الوزارة أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية داخل مركز الإصلاح والتأهيل التابعة لها.

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ويأتي إنشاء هذا المركز في إطار سعي وزارة الداخلية، للارتقاء بقطاع الحماية المجتمعية، والعمل على تأهيل المسجونين خلال فترة عقوبتهم، حتى يستطيع السعي بعد انتهاء العقوبة نحو الأفضل وتحقيق الاكتفاء الذاتي له ولإسرته زعدم الإقدام على ارتكاب الجرائم مرة آخرى.

الداخلية تنفذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون

وبحسب بيان لوزارة الداخلية أن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات شهد مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزام وزارة الداخلية بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء. وأكدت الداخلية أنه ما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل