مليئة بالنجوم والمفاجأت.. دوت الخليج تنشر خريطة برامج رأس السنة كاملة

/669276/مليئة-بالنجوم-والمفاجأت-تحيا-مصر-تنشر-خريطة-برامج-رأس-السنة-كاملة

خريطة برامج رأس السنة كاملة يسأل الجمهور عنها خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس 30 ديسبمر، وذلك لمن قرر أن يقضي ليلة رأس السنة 2022 في منزله وسط اسرته بسبب برودة الجو. لذا نحرص على رصد خريطة برامج رأس السنة 2022 من خلال هذا الموضوع الذي يضم كل البرامج الفنية التي تستضيف نجوم الفن الذين يفجرون مفاجأت.

دوت الخليج تنشر خريطة برامج رأس السنة كاملة

قناة CBC

أصالة وأحمد سعد في معكم منى الشاذلي

تحل النجمة أصالة والفنان أحمد سعد ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها معكم منى الشاذلي على قناة CBC اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة 10 مساءًا.

آدم الشرقاوي في معكم منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنان الشاب آدم الشرقاوي الشهير بشخصية "بيج زي" في مسلسل لعبة نيوتن الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2021، وذلك في حلقة اليوم من برنامج معكم منى الشاذلي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

وخلال الحلقة يشارك آدم الشرقاوي مع نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وذلك في حوار، تحدث عن دوره في مبادرة "اتكلم عربي". كما تحدث عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن" وقصة هجرته مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

تامر حسني ضيف معكم منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني بلقاء استثنائي في برنامج معكم منى الشاذلي احتفالاً مع الجمهور في ليلة رأس السنة 2022 وذلك عبر قناة CBC يوم الجمعة 31 ديسمبر في تمام الساعة 10 مساءًا.

يتحدث تامر حسني خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين سنة، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

قناة DMC

شيرين وبناتها في صاحبة السعادة

تحل النجمة شيرين عبدالوهاب برفقة ابنتيها مريم وهنا ضيوفًا على الفنانة إسعاد يونس في سهرة خاصة ليلة رأس السنة على شاشة قناة dmc وذلك في أول حوار تليفزيوني مطول لها بعد أزمتها الأخيرة. وذلك من خلال برنامج صاحبة السعادة.

وتعرض حلقة شيرين عبد الوهاب مع صاحبة السعادة إسعاد يونس غدًا الجمعة الموافق 31 ديسمبر ليلة رأس السنة 2022 وذلك في تمام الساعة 11 مساءًا.

قناة ON E

أنغام وأولادها في برنامج أبلة فاهيتا

تحل المطربة أنغام ضيفة فى برنامج لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا وذلك فى ليلة رأس السنة الميلادية 2022. وتعرض الحلقة يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 10 مساءًا.

تكشف أنغام خلال الحلقة أسرار عن حياتها الشخصية وأصدقائها المقربين وأبرزهم شيرين عبد. الوهاب، فضلًا عن كواليس عزومات الفسيخ التي تجمعها بها. وأوضح نجليها عمر وعبد الرحمن مزايا وسلبيات أنغام والأطباق التي تجيد إعدادها وخاصة الأرز والمكرونة والأسباب التي تدفعها لعدم الظهور في أماكن السهر بالساحل الشمالي كباقي الفنانين.

عاصي الحلاني وابنته ماريتا في سهرانين

وفي برنامج سهرانين، يحل النجم اللبنانية عاصي الحلاني وابنته ماريتا ضيوفًا على البرنامج الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة.

وتعرض حلقة عاصي الحلاني وماريتا الحلاني في برنامج سهرانين يومى الخميس والجمعة الموافقين 30 و31 ديسمبر، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا.

قناة الحياة

عمر كمال وياسمين علي مع عمرو الليثي

تستعد قناة الحياة لسهرة ليلة رأس السنة 2022 وتحتوي علي العديد من الفقرات المتنوعه التي تجمع بين الاغنية الشعبية و الرومانسية والاسكتشات الكوميدية ويحل خلالها نجمين الغناء عمر كمال والمطربة ياسمين علي.

تعرض حلقة برنامج عمرو الليثي الذي يستضيف خلالها عمر كمال وياسمين علي غدًا الجمعة ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة 11 مساءًا.