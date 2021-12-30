/669280/مكتبة-مصر-العامه-منارة-ثقافية-تساهم-فى-النهضة-المجتمعية-والحركة-التنويرية-على-ارض-البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية دور مكتبة مصر العامة بدمنهور بإعتبارها أحد الصروح الثقافية الكبرى علي أرض المحافظة ودورها في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية والوعي لدى النشء والشباب وغرس قيم الولاء والإنتماء لديهم، بما تقدمه وتنظمه من ورش عمل وندوات وفاعليات مختلفة على مدار العام، والمساهمة في نهضة المجتمع وتطوره والمحافظة على هويته وتماسك أفراده والإرتقاء بالسلوك الإنساني والحضاري عامة .

موضحاً أن محافظة البحيرة قد شهدت نقلة نوعية في شتى القطاعات وإقامة العديد من المشروعات الإستثمارية، خلال الفترة الماضية، بالاضافة الى انها تحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية بإعتبارها من المحافظات العريقة والتي تضم العديد من الثروات وموارد كبيرة تستحق أن تستثمر بسواعد أبنائها .

مشيرا الى الدور الهام لمكتبة مصر العامة في نشر الثقافة والمعرفة وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التدريبية والتأهيلية التي من شأنها رفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء محافظة البحيرة .

مكتبة مصر العامه منارة ثقافية تساهم فى النهضة المجتمعية والحركة التنويرية على ارض البحيرة

هذا وقد استعرض اللواء المحافظ جهود مكتبة مصر العامة بدمنهور وفعالياتها وانشطتها الثقافية وحصاد جهودها خلال عام 2021 بأداء رسالتها الثقافية والمعرفية وسط المجتمع , والحرص على المساهمة في النهضة المجتمعية التى يقودها فخامة السيد رئيس الجمهورية . ففى إطار تفعيل المبادرات والتوجيهات الرئاسية قامت المكتبة بتفعيل مبادرة حياة كريمة داخل قرى ومراكز المحافظة ، من خلال أنشطة الحملة التثقيفية للمكتبة "اقرأ... فكر لمستقبل أفضل" داخل المدارس.

التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة في سلسلة ندوات بهدف تفعيل الحملات القومية لتوعية المجتمع , وأبرزها حملة "لسه نــُوَّارة" لمناهضة زواج الأطفال

المشاركة مع نقابة أطباء الأسنان بالبحيرة ومع مديرية التضامن الاجتماعى بعدد من الأنشطة الفنية والإبداعية مع القوافل الطبية التى تتوجه للقرى من خلال المديرية

وللمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتوعية بمخاطرها، استضافت المكتبة الفرق الصحية المتنقلة بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

استضافة المجلس القومى للمرأة لإقامة دورة تدريبية للرائدات الريفيات, للتوعية بـأهمية التسجيل الإلكتروني لتلقى اللقاح كورونا

كما حرصت المكتبة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعى, فقدمت مجموعة من عروض الحكى الشعبى التراثى والحفلات الفنية عن طريق البث المباشر على صفحة المكتبة على شبكة الانترنت،

أما عن مشاركة المكتبة في تحقيق أهداف برامج التنمية المستدامة قامت المكتبة باستضافة اجتماع المجلس الاستشارى التطوعي لشئون الإعاقة تفعيلا للمبادرة الرئاسية لدعم وتمكين متحدى الإعاقة والقادرون باختلاف .

استضافة ندوة ضمن سلسلة ندوات الحملة التثقيفية (الخِلفة مسؤولية... شارك في التنمية). في إطار المشروع القومى لتنظيم الأسرة وخطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية .

وفى برنامج حقوق الانسان، فقد تم التعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة في سلسلة ندوات ضمن مبادرة "معا لمكافحة الاتجار بالبشر" والتعاون مع منطقة البحيرة الأزهرية في إقامة ورش عمل لتنمية مهارات المكفوفين من طلاب المعاهد الأزهرية وللمشاركة في برنامج حماية وتعزيز التراث، تم التعاون مع إدارة الوعى الأثرى بمنطقة اثار البحيرة لاستضافة وتنظيم دورات عن الحفائر الأثرية والترميم. وكذلك التدريب الأثرى “جولة في علوم المتاحف والآثار” والذي ينظمه متحف رشيد الوطني بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

ولتحقيق مبدأ العدالة الثقافية فقد استمرت المكتبة في توفير مصادر المعلومات في المجالات المختلفة، حيث وصلت مقتنيات المكتبة ٤١٠٠٠ كتاب، ٦٧٦٠٠ نسخة. حققت معدل إعارة داخلية بعدد ٢٤٢٠٠ كتاب، واعارة خارجية بعدد ٣٩٥٠٠ كتاب. واستمرت المكتبة فى إقامة سلسلة لقاءات "فى ضيافة قلم" بإقامة ندوتين

كما تنفرد المكتبة بتقديم اختبار اللغة الانجليزية الدولى IELTS داخل محافظة البحيرة، باعتبارها المركز الوحيد المعتمد من قِبل المجلس الثقافى البريطانى داخل المحافظة. وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع ما بين المكتبة والمجلس.

وفى إطار برنامج التنمية المستدامة لتطوير المؤسسات حرصت المكتبة على تشجيع وترشيح العاملين بالمكتبة على المشاركة في الدورات التدريبية التى تقدمها وزارة التنمية المحلية: وأبرزها برامج إدارة المشروعات، إعداد مدير تدريب محترف، دورة مسئول حكومى محترف وبرامج الذكاء الاصطناعى.

وتقديرا لدور المكتبة في تنمية قدرات الموهوبين بالمحافظة. فقد نالت المكتبة تكريما من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة (إدارة الموهوبين والتعلم الذكى) بصفة المكتبة شريك رئيسى وداعم قوي للطلاب الموهوبين خلال الأعوام الدراسية الماضية. مع تقديم الأنشطة الإبداعية والفنية وأبرزها "مدرسة العم فن" وتتضمن منهج متكامل لتعليم الرسوم المتحركة وفنون الاخراج والجرافيك والتشكيل والتمثيل والاداء الصوتى. وتنتهى الدورة بانتاج فيلم كرتون قصير كمشروع تخرج للدورة.

وفى مجال المشاركة المجتمعية، نظمت المكتبة الاحتفال بيوم البيئة العالمى بالتعاون مع جهاز شئون البيئة فرع البحيرة. والتعاون مع المجلس القومى للمرأة للاحتفال باليوم العالمى للمرأة وتكريم عدد من سيدات المحافظة كنماذج ناجحة.

نظراً لدورهن في مكافحة فيروس كورونا. والتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي الازهر الشريف بالبحيرة فى تنظيم عدد من الندوات والفعاليات حول فقه المرأة ومحاربة الفتاوى الشاذة. والاحتفال بعيد اليتيم بمجموعة من الحفلات الترفيهية لأطفال مؤسسة الأيتام بالأبعادية

وسعيا من المكتبة إلى تطوير خدماتها المقدمة لأبناء المجتمع البحراوى. فقد أضافت المكتبة لأنشطتها جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية مهارات الصغار. ودورة نور البيان لتعليم الأطفال القراءة بالتشكيل الصحيح والكتابة. ودورات الحساب الذهنى لتأهيل الطفل لإجراء العمليات الحسابية بكل سرعة، باستخدام جهاز Abacus. مع الاستمرار في تقديم ورش الحكى التفاعلية والأنشطة الفنية والإبداعية من دورات تعليم الرسم والخياطة والأشغال اليدوية وغيرها.

ومن خلال فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار شاركت المكتبة في تقديم الخدمة المكتبية لأبناء كفر الدوار بتوفير عدد 3750 عنوان بواقع 10651 نسخة. وتقديم الأنشطة الثقافية والفنية وتنمية المهارات والتى استفاد منها ما يقرب من 1300 عضوا من أبناء المدينة. فاستضافت المكتبة منطقة البحيرة الأزهرية في حفل تكريم خريجى تعليم الكبار بإدارة كفر الدوار التعليمية. وشاركت في القوافل الطبية والسكانية بقرى كفر الدوار ضمن مبادرة حياة كريمة.

والتعاون مع قصر ثقافة كفر الدوار في إقامة صالون كفر الدوار الثقافي وكذا التعاون مع المجلس القومى للمرأة في سلسلة ندوات تثقيفية حول تعديل الخصائص السكانية من خلال الحملة التثقيفية "اختيار صحيح - حياة سعيدة". وندوات لمناقشة الأعمال الأدبية والمشاركة المجتمعية لأبناء كفر الدوار في المناسبات المختلفة مثل الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر والمولد النبوى والعيد القومى لمحافظة البحيرة.

مكتبة مصر العامه منارة ثقافية تساهم فى النهضة المجتمعية والحركة التنويرية على ارض البحيرة

وإقامة المسابقات العامة في الفن التشكيلى وغيرها. هذا بجانب الأنشطة المقدمة بالمكتبة: من الدورات التدريبية في اللغة الانجليزية وبرنامج ICDL وجلسات تخاطب واضطرابات النطق وتبسيط العلوم للصغار ودورة المقامات الصوتية والحساب الذهنى تعليم وتحسين الخط. هذا وتستعد المكتبة خلال العام القادم لافتتاح فرع جديد لها بمدينة الدلنجات وذلك بعد قيام اللواء المحافظ بتخصيص مقر المكتبة العامة بالوحدة المحلية بمدينة الدلنجات ليكون فرعا للمكتبة.