/669281/سيدة-تتهم-زوجها-ونجلها-بتعذيبها-والقائها-فى-الزراعات-بسوهاج

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي في سوهاج فيديو يوضح استغاثة سيدة داخل مستشفى ويظهر عليها أثار التعذيب بمناطق مختلفة بالجسم، وتستغيث من بطش زوجها ونجلها الاكبر.

واكدت المجني عليها "نوره ع م" 37 عاما، أنها مُنفصلة عن زوجها المدعو "نجدي ن " 40 عاما منذ عام، قاموا بأخذ رضيعتها بالقوة، والتي تبلغ من العمر عام واحد، وكانت تقيم في بداية الانفصال مع سيدة من أقاربها، ومنذ شهر استئجرت شقة سكنية رِفقة رضيعتها دائرة المركز، مؤكدة أن سبب انفصالها عنه سفره لسنوات طويلة دون إجازات، وتعدى أهله عليها بالضرب لإقامتها في بيت العائلة، وعدم رغبتهم في إنجابها فتاة.

و رفعت السيدة على زوجها قضية نفقة لمصروفات ابنتها الرضيعة، وحصلت على حكم محكمة بنفقة اربعمائة جنيه، مشيرة إلى أن الزوج يعمل في الخارج، وجاء قبل واقعة تعذيبها بـ 4 أيام، بعد إخباره بتنفيذ حكم النفقة.

وقالت السيدة في البداية طرق المدعو، نجلها الأكبر المدعو" ف" الباب عليها، أثناء وجودها في شقتها بالإيجار، ففتحت له فأخذ منها شقيقته وسلمها إلى جدته، ثم دخل الشقة مع والده، وتعديا عليها بالضرب في اماكن مختلفة بالجسم لمدة ثلاث ساعات باستخدام عصيان وكرابيج وحبال.

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وأضافت السيدة انه بعد التعذيب والاهانة تم إلقائها في إحدى المناطق الزراعية، وعثر عليها عدد من المزارعين؛ ظنوا أنها مُتوفاة، وتم إبلاغ أسرتها بالواقعة، ثم جرى نقلها إلى المستشفى المركزي، وعمل تقرير طبي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

يذكر انه تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ومركز شرطة المنشأة من إلقاء القبض على الزوج وجاري التحقيق في الواقعة.

العثور على جثة طافية فى نيل سوهاج

عثر الاهالي على جثة لرجل في العقد السادس من العمر بكامل ملابسها دون اصابات ظاهرية، بنهر النيل بناحية شارع كورنيش النيل الغربي دائرة قسم ثان سوهاج .

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج يفيد بلاغ من مأمور قسم ثان سوهاج بوجود جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم.

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتم انتشال الجثة وتبين أنها للمدعو "جمال م ا " 52عام مزارع، ويقيم دائرة مركز المنشاة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وأفاد شقيقه المدعو "أحمد م ا " 50 عام سائق ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء سير شقيقه المذكور علي حافة نهر النيل انزلقت قدماه وسقط بـه ولعدم إجادته السباحة غرق بـه ونفي الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة للتحقيق.