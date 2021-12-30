/669282/النائب-عباس-السادات-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-مصنع-الجبن---الجميد-بالمنوفية

تقدم النائب الدكتور عباس السادات، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لوزيرى التنمية المحلية والصحة بشأن واقعة ضبط مصنع جبن - جميد بقرية سماليج مركز تلا محافظة المنوفية يستخدم مواد طلاء ومكونات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ثم تبين مؤخرا كذب هذه الإدعاءات وفقا للبيان الذى أصدرته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهذا الشأن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب عباس السادات بطلب احاطة بشأن مصنع الجبن بالمنوفية

مصنع جبن المنوفية

أكد النائب عباس السادات أن تداول مثل هذه الأخبار التى تتضمن معلومات مغلوطة وإدعاءات غير حقيقية يضر بسمعة المنتجات الغذائية المصريه ويؤثر على الصادرات المصرية بشكل مباشر فضلا عما أحدثه من ضرر معنوى كبير لأهالي محافظة المنوفية والعاملين بالمصنع .

مصنع الجميد بالمنوفية

ودعا النائب عباس السادات، إلى ضرورة وضع آلية تضمن عدم تداول أو نشر مثل هذه الوقائع خاصة ما يتعلق بالصحة العامة أو ضبط أغذية فاسدة أو غير مرخصة إلا بعد أن تنتهى الجهات المختصة من إعداد تقاريرها والتأكد من صحة الواقعة أو عدمها.