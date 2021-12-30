/669283/عقوبة-لمن-يتخطى-10-دقائق-الاوقاف-تحذر-خطبائها-بسبب-طقس-الغد

شددت وزراة الأوقاف، اليوم الأربعاء، على جميع الأئمة والخطباء مراعاة الأحوال الجوية والاقتصاد فيوق ت الخطبة بقدر المستطاع، بحيث تكون الخطبتان في حدهما الأقصى 10 دقائق، وعدم تخطى هذا الوقت في اي حال، وذلك نظرا لظروف الطقس التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية ليوم الجمعة.

إلغاء التصريح لمن يخالف

ونبهت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، جميع المفتشين وقيادات المديريات بالمحافظات بمتابعة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة ، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك.

ووضحت الوزارة الموقف الديني في حالة المطر الشديد، حيث قالت إن المطر الشديد يعد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة وصعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة، فديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف، كما شددت على التزام الأئمة والعاملين بالمساجد بعملهم، فالرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد.

حالة من الطقس السيء

يذكر أن العديد من المحافظات شهدت حالة من الطقس السيء خلال الأيام الماضية، والأمر الذي تسبب في توقف الدراسة بمحافظة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال هناك، كما شهدت القاهرة تساقط أمطار اليوم الخميس، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الجمعة لما سيشهد من أمطار شديدة على محتلف المحافظات.