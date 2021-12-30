/669284/شيخ-الأزهر-يهنئ-بابا-الفاتيكان-والبابا-تواضروس-والإخوة-المسيحيين-بمناسبة-عيد-الميلاد
تقدم شيخ الأزهر، الإمام أحمد، بخالص التهاني إلى الإخوة المسيحين والباب تواضروس، والبابا فرنسيسي، بعيد الميلاد المجيد.
دوت الخليج
شيخ الأزهر يتقدم بخالص التهنئة إلى الإمام أحمد الطيب
وقال شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب على صفحته الرسمية:” خالص التهاني بأعياد الميلاد إلى الأصدقاء: البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس الأساقفة جاستن ويلبي، والبطريرك برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب”.
شيخ الأزهر: نسائل الله تعالى أن يشمل عالمنا السلام والمحبة
وتابع شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب:” نسائل الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يُجنبنا ويلات الحروب والكراهية”.
ويحتفل الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد خلال الأيام الحالية، وهو ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر.
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هذا وفتحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باب التسجيل لحضور قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة، والمقررة مساء يوم 6 يناير مساء.
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