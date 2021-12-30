ميناء دمياط ينظم ندوة عن أضرار التدخين

وأوضحت هيئة ميناء دمياط فى بيان اليوم أن الندوة أقيمت بالتعاون مع إدارة البئية بديوان عام المحافظة، وحاضر فيها عميدة كلية التمريض بجامعة دمياط ومسئول الدعوة بمديرية الأوقاف وحضرها عدد من العاملين بهيئة الميناء.
وتناولت الندوة جهود الدولة واستصدار القوانين التى تهدف لمحاربة ظاهرة التدخين سواء فى الأماكن العامة أو الحكومية، كما تناولت الجانب الدينى لموضوع الندوة وتحريم الأديان السماوية كافة لكل ما يؤذى الإنسان وعلى الجانب الصحى تم عرض الأضرار والأمراض الناتجة عن التدخين وطرق الإقلاع عنه.
وجرت مناقشة بناءة بين الحضور من العاملين وبين القائمين على الندوة أسهمت فى خلق جانب معرفى جيد عن الأضرار الاجتماعية والصحية لهذه العادة السيئة التى تؤدى لأمراض تؤثر على المدخن؛ ما ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل وقدرة العامل على آداء مهامه بالتركيز والكفاءة المطلوبة.
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