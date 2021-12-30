على ارتفاع 6 كيلو.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن الطقس السيئ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أذاعته فضائية "dmc" نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية فإن الاضطرابات تتسبب فى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وقد تصل إلى القاهرة والوجه البحرى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاطا للرياح واضطرابا فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من اليوم وتنتهى مع بدايات الأسبوع المقبل.

وعن أسباب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، قال منار غانم إن الجو فى مصر يتأثر بمنخفض جوى على سطح البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض.



وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ اليوم بنشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، خصوصا فى صباح اليوم إذ ستكون جنوبية غربية وتكون سرعة الرياح ما بين 40 إلى 50 كيلو متر فى الساعة.

وشهدت بعض المناطق بالسواحل الشمالية سقوطا للأمطار، كما شهدت بعض المناطق بالقاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة، مشيرة إلى زيادة الأمطار مع حلول الليل، وستكون رعدية على بعض المناطق، لافتة إلى أن سقوط الأمطار سيستمر حتى يوم الأحد المقبل وستكون ذروتها غدا الجمعة.