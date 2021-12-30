سفير مصر فى كيتو يبحث تعزيز التعاون التجارى مع مسؤولين بالإكوادور

جدة - نرمين السيد - وأشار السفير المصرى إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعريف سوقى البلدين بمنتجات الجانب الآخر، مستعرضا أبرز المنتجات المصرية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.

وأكد الوزير الإكوادورى على ضرورة تكثيف جهود تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والإكوادور، وذلك فى إطار سياسة الإدارة الإكوادورية الجديدة الرامية لتكثيف التبادل التجارى مع كل دول العالم، متطلعا إلى تعزيز التعاون مع مصر فى عدة قطاعات حيوية مثل التعدين والسياحة لما لمصر من خبرة كبيرة بهما.

وعلى جانب آخر، التقى السفير المصرى الدكتورة Ximena Grazon Villalba وزيرة الصحة الإكوادورية، وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية بين مصر والاكوادور وضرورة الارتقاء بهذا التعاون خصوصا فى مجال الرعاية الصحية الذى تتمتع فيه مصر بخبرات كبيرة ومتميزة.

وأشار السفير إلى أن معدلات الأداء الاقتصادى والتنموى الإيجابية المحققة فى مصر والإكوادور والسياسات الانفتاحية التى تنتهجها الدولتان تتيح الفرصة لمزيد من التعاون فى مجال المستلزمات الطبية والدوائية بالإضافة إلى تكثيف التبادل العلمى والأكاديمى ونقل الخبرات بينهما.

ورحبت الوزيرة بالتعاون مع مصر فى عدة مجالات، ومنها قطاع الصحة، معربة عن اهتمامها بإيجاد آلية فعالة لتبادل المعلومات والبيانات الصحية بين مسؤولى البلدين، وكذا بالتعرف على التجربة المصرية فى التغلب على الأوبئة والأمراض المزمنة.