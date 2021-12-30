ممثلة الصحة العالمية فى مصر: مراكز الإصلاح والتأهيل تضمن حياة أفضل للنزلاء

جدة - نرمين السيد - وقالت ممثلة الصحة العالمية، فى كلمة لها أثناء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى بدر، إن هذه المراكز تضمن حياة صحية سليمة للنزلاء خلف الأسوار، إذ أنشأت وزارة الداخلية مستشفيات على أحدث طراز ودعمها بالتقنيات الحديثة.

وأضافت: هناك اهتمامًا واضحًا وكبيرًا بأصحاب الهمم، فضلا عن الترسيخ قيم حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، خلال احتفالية افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى منطقة بدر، أعلن عن غلق 3 سجون بعد انشاء هذا مركز.

وقال اللواء طارق مرزوق، إن القطاع يحرص على تفعيل أوجه الرعاية المجتمعية للنزلاء، إذ يتم إنشاء سجل لكل نزيل تتضمن كل أموره.