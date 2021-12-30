مركز طبي ومجمع محاكم ومسجد وكنيسة.. أول صور لمركز الإصلاح والتأهيل بدر (صور)

جولة تفقدية نظمتها وزارة الداخلية في مجمع بدر الذى يضم مركز الإصلاح والتأهيل - بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية وتم تشيده وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى ، وإستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وكانت الجولة بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز والذى تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجى متطور إستُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية ،كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة . ويضم المركز المركز الطبي سعة ١٧٥ سرير ٢ غرف عمليات ١ عمليات قسطرة ١٨ عناية مركزة ١١ عيادة ٤ وحدات غسيل كلوي مركز الاصلاح والتأهيل بدر المساحة : ٨٥ فدان مخصص للنزلاء الذين يمضون مدد قصيرة سيتم غلق عدد ٣ سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز عناصر المركز : ٣ مراكز تأهيل المركز الطبي مبنى الاستقبال الرئيسي المسجد والكنيسة مجمع المحاكم منشآت خدمية منطقة استراحات العاملين المباني والمنشآت بالمركز مباني إعاشة النزلاء ملعب متعدد الأغراض مناطق التريض الاستقبال والزيارة مركز التدريب والتأهيل المخبز والمغسلة والغلاية حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات يضم المركز : فصول تعليمية مكتبة فصول الهوايات ورش تدريبية وتأهيلية يتكون مجمع المحاكم من مبنى (بدروم + أرضي + ٣ أدوار) ٤ قاعات محاكمة

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