/669279/مجموعة-مصر-24-لاعب-بقائمة-منتخب-غينيا-بيساو-لأمم-أفريقيا-2021

أعلن البرتغالي غيلهيرم فارينيا، المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو، عن قائمة فريقه لبطولة كأس امم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد المنتخب الغيني في المجموعة الرابعة، بجاني منتخب مصر، ونيجيريا والسودان.

قائمة غينيا بيساو شهدت انضمام 24 لاعبا فقط، من بينهم 12 لاعبا في الدوري البرتغالي، بجانب جوديلسون جوميش لاعب موناكو، وموريتو كاساما لاعب ستاد ريمس.

قائمة منتخب غينيا بيساو منافس منتخب مصر في أمم أفريقيا

حراس المرمى: جوناس مينديز “سالجويروس ، البرتغال” ، روي دابو “كوفا دا بيدادي ، البرتغال” ، بابا ماسي مباي فال “أجوادولسي ، إسبانيا”.

خط الدفاع: إيمانويل ميندي “تشيهول ، رومانيا” ، رودينيلسون سيلفا “ليتشيا غدانسك ، بولندا” ، جواري سواريس “مافرا ، البرتغال” ، أجوستينو سواريس “سبورتينغ كوفيلا ، البرتغال” ، مامادو كاندي “تونديلا ، البرتغال” ، إريدسون مينديز أومبيسا “فريموند، البرتغال”.

خط الوسط: ناني سواريس “فيليجيراس ، البرتغال” ، خوسيه مينديس لوبيز زيزينيو “ليفادياكوس ، اليونان” ، بوكونجي كا “ريمس ، فرنسا” ، توني سيلفا بريتو “ليفادياكوس ، اليونان” ، توني سيلفا “ليفادياكوس ، اليونان” ، بيكيتي دجاسي بريتو “براغا” ، إدريسا كامارا “أفيلينو ، إيطاليا” ، فرانسيسكو سانتوس جونيور “سترومسجودسيت ، النرويج” ، لاسانا كامارا سانا “أكاديميكو دي فيسيو ، البرتغال”.

خط الهجوم: جواو ماريو فرنانديز “تشافيس ، البرتغال” ، أبيل عيسى كامارا “بيلينينسيس ، البرتغال” ، أميدو بالدي “سي إس ماريتيمو ، البرتغال” ، فريدريك ميندي “أولسان هيونداي ، كوريا الجنوبية”.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيرة الإفريقي منتخب غينيا بيساو في الـ 15 من يناير القدم، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والتي تحتضنها الأراضي الكاميرونية.