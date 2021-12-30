/669286/صاحب-الرأس-الذهبية-فلافيو-يبلغ-42-عام-وسط-إنجازات-قوية-مع-الأهلي

يحتفل اليوم الانجولي فلافيو أمادو بعيد ميلاده الـ 42، والتي تأتي بمسيرة قوية في الكرة المصرية والإفريقية مع النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اشتهر الأنجولي فلافيو في بداية مسيرته مع الأهلي بكثرة ضياع الفرص البسيطة امام المرمى، وهجوم الجماهير عليه، ولكن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب المارد الأحمر السابق كان له رأي آخر في ذلك.

واستمر غياب الفهد الأنجولي فلافيو عن التسجيلن مع الأهلي مايقرب من عام، ليأتي بعد ذلك بغزارة أمطار، ويثبت نفسة وسط الجيل الذهبي للنادي الأهلي، بجاني عماد متعب في الفترة الماضية.

ونجح فلافيو من تحقيق العديد من البطولات مع المارد الأحمر، سواء على المستوى المحلي أو القاري، أو العالم، بسجل تهديفي قوى في بطولات عدة وحاسمة.

إنجازات فلافيو مع الأهلي

لعب فلفيو مع النادي الأهلي160 مباراة، نجح في تسجيل 58 هدف، وصنع 21 هدف، توج بالدوري المصري 5 نسخ، ودوري أبطال افريقيا 3 نسخ.

حصد فلافيو بطولة السوبر المصري 3 نسخ، وكأس مصر نسختين، والسوبر الإفريقي 3 نسخ، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2006، وهداف الدوري المصري موسم 2006/2007 برصيد 17 هدف.

الأهلي يتوج بالنسختين الأخيرتين

ونجح النادي الأهلي في تحقيق النسختين الأخيرتين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جاءت بعدها بالسوبر الإفريقي أيضاً ويكون في وصافة الأندية الأكثر تتويج بالبطولات القارية والمحلية على المستوى العالمي خلف ريال مدريد الإسباني.

حقق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، وهي التاسع في تاريخ النادي، على حساب غريمة المحلي والقاري نادي الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت البطولة الأخيرة للنادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2020، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، شهد عليها ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.