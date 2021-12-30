احمد الفيشاوى خان ندى الكامل.. مصدر لـ دوت الخليج: توسل كي تسامحه

/669288/احمد-الفيشاوى-خان-ندى-الكامل-مصدر-لـ-تحيا-مصر-توسل-كي-تسامحه

مازال خبر انفصال احمد الفيشاوى من زوجته ندى الكامل يشغل مواقع التواصل الإجتماعي حيث أن البعض لا يصدق أن بعد كل الحب الذي كان يُظهره أحمد الفيشاوي لزوجته ندى الكامل خلال أي فعالية أو مناسبة يحضرنوها سويًا يكون النهاية هي الانفصال مما جعل البعض يتساءل عن سبب الانفصال الذي انهى قصة حب كبيرة بين احمد الفيشاوى وندى الكامل؟

دوت الخليج يكشف سبب انفصال احمد الفيشاوي وندى الكامل

سبب انفصال احمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل

كشف مصدر مقرب من أسرة أحمد الفيشاوي لـ دوت الخليج، أن السبب وراء انفصال الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل هو الخيانة، وقال: "ندى عانت على مدار سنوات زواجها من احمد الفيشاوى من نزواته وكانت تسامحه لأنها تحبه وهو يحبها، ولكن هذه المرة كان قد امتلأت منه مما جعلها تتخذ القرار وتُصر عليه".

وتابع المصدر، وقال: "طلبت ندى الكامل الانفصال من أحمد الفيشاوي بكل هدوء ولكنه رفض في البداية وتوسل لها وحاول أن يصالحها ولكنها فشل في هذا الأمر بعد تدخل المقربين منهما لاصلاح الأمر ليتفقا في النهاية على الانفصال في هدوء".

واختتم المصدر كشفه لكواليس الانفصال، وقال: "انفصل أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل في هدوء وبكى أمام المأذون بعدما خسرها واعطاها كافة حقوقها"، مشيرًا إلى أنهما مازالا يحبوا بعضهما ولكن الانفصال سيكون أفضل لهما.

طلاق احمد الفيشاوى وندى الكامل

يشار إلى أن ندى الكامل أعلنت من خلال حسابها على إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي، وذلك بعد قصة حب طويلة، ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بشكل ملحوظ بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة، وكتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت كتابتها "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس.. واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة.. ولكن واحقاقا للحق.. لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل واكثر.. سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

اقرأ أيضًا..

بعد إعلان إنفصاله عن زوجته.. تعرف على أزمات احمد الفيشاوى المثيرة للجدل

أُثمر عن إحداهما ابن غير معترف به.. 6 زيجات في حياة أحمد الفيشاوي

دوت الخليج ترصد قصة طفل الـ" الليلة الواحدة" تيتوس أحمد الفيشاوي

بعد البوس والأحضان.. انفصال احمد الفيشاوى وندى الكامل بعد قصة حب شهدتها السجادة الحمراء

واختتمت حديثها، وكتبت: "اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم ابدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم ان عزة النفس والكذب نقطه فاصلة في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب.. انها خطوطي الحمراء يا صديقي".