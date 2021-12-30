النهار: انتهاء التعاقد مع مجموعة «شويري» بالتراضي وحقوق الدعاية والإعلان تعود لـ«ميديا لاين» 

/669291/النهار-انتهاء-التعاقد-مع-مجموعة-شويري-بالتراضي-وحقوق-الدعاية-والإعلان-تعود-لـميديا-لاين

أعلنت شبكة تلفزيون النهار انتهاء تعاقدها مع مجموعة شويري وديا وبالتراضي بين الطرفين لتعود الحقوق الحصرية للدعاية والإعلان المتعلقة بقنوات شبكة تلفزيون النهار إلى شركة ميديا لاين وذلك ابتداء من أول يناير المقبل.

دوت الخليج

النهار: انتهاء التعاقد مع مجموعة شويري بالتراضي وحقوق الدعاية والإعلان تعود حصريا لـ«ميديا لاين»

ووجهت شبكة تلفزيون النهار الشكر لشركة سي ميديا (إحدى شركات مجموعة شويري) على التعاون المثمر والبناء على مدار عام كامل من التعاون الحصري بينهما، مؤكدة أن الشراكة نجحت في بناء الثقة المتبادلة وتعزيز العلاقات مع المعلنين والأطراف المختلفة في السوق الإعلاني.

شبكة النهار: سنواصل خلال الفترة المقبلة العمل من أجل تقديم محتوى يليق بالمشاهد

وأكدت شبكة تلفزيون النهار، أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة عملها من أجل تقديم محتوى يليق بالمشاهد الذي ارتبط على مدار السنوات العشر الماضية بقنوات النهار، موضحة أن العام الجديد سيشهد إنطلاقة جديدة بنجوم جدد في مختلف البرامج.

وتتمنى شبكة تلفزيون النهار كل التوفيق لشركة سي ميديا معبرة عن تطلعها لاستمرار التعاون بناء على الثقة المتبادلة والنجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.